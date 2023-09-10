每年到了中華民國國慶，執政的民進黨就進入尷尬期。作為中華民國總統，蔡英文居此大位，拿中華民國的薪水，怎能不慶祝？但真要熱鬧慶祝起來，又讓獨派大老不快樂。於是每一年到了這個重要時刻，總統府總是遮遮掩掩，盡量把「中華民國」4個字藏在看不見的地方，再把「台灣」用英文、用圖案、用各種設計方案凸顯出來。

蔡政府最尷尬時刻

這真是很奇怪的事。中華民國從來也沒有排除台灣，更沒有把兩者對立。但在民進黨的意識形態裡，「中華民國」彷彿是一種見不得的名號，一種不甘心穿上，卻又不得不穿的大衣。在民進黨的意識裡，他們恨不得消滅中華民國，改稱「台灣共和國」。但美國與中國大陸都知道，這就是台灣獨立，一旦正式宣告獨立，就是改變現狀，中共可以宣告武力攻台。美國承受不起這種風險，所以拚了命制止。

陳水扁執政時期硬是不聽制止，美國於是讓陳水扁在出國訪問時難堪，讓他迷航，無處降落；政治上更洩漏陳水扁藏在海外的錢，那著名的「海角七億」就是一種教訓，讓陳水扁嘗到了不聽制止的苦果。

民進黨當然學乖了。蔡英文上任以來，維持現狀為主，雖然不承認九二共識，但別忘了蔡英文仍是中華民國總統，在中華民國憲法架構之下，她仍要承認大陸是中華民國領土的一部分。至少在「憲法一中」還未被修改掉之前，蔡英文仍得遵守。她也不敢修憲，因為「維持現狀」，維持這種「不統、不獨、不武」的狀態是美國的底線。否則以民進黨國會多數的權力擴張慣性，連違憲的轉型正義這種法律都敢修，早就把憲法修成台獨了。

蔡英文如此心不甘、情不願，就只能每年國慶時把「中華民國」拿來作賤消遣，國號不能動就用英文來說「台灣國慶日」（Taiwan National day）。連中華民國護照也改得四不像。

然而，中華民國真的這麼不堪嗎？中華民國曾是亞洲第一個民主共和國，雖然她歷經軍閥內戰、對日抗戰，考驗不斷，在國共內戰中敗北，撤退到台灣，但中華民國無論如何都是二戰中同盟國的一員。1943年聯合國倡議要成立之際，中華民國即作為創始會員國而參加，甚至當年就在重慶掛上慶祝聯合國成立的招牌。等到二戰結束，中華民國是作為聯合國五大常任理事國參加的。想想這一段歷史，中華民國何曾不是有過輝煌的一頁。即使後來中華民國失去了聯合國的代表權，但中華民國依然存在，依然有著112年的法統，通過合法的選舉，延續著法統的正當性。即使蔡英文想否定，仍無法改變歷史事實。

堂堂正正做中國人

更何況，中華民國治理下的台灣，實現了中國五千年來未曾有過的現代化大轉型，將日本統治下，只有農業台灣，缺乏工業基礎的經濟，建設為一個亞洲典範的四小龍之一；中華民國也實現了政治民主化，實施地方自治、總統直選，政權和平輪替，這是未曾有過的成就。這不是蔡英文、民進黨的功勞，也不是國民黨的功勞，而是全體中華民國國民共同用自己的心力，用選票一票一票建構起來的民主實踐。中華民國也擁有中華文化的人文底蘊，即使民進黨拚了命要去中華文化，但存在民間的價值觀，存在人心深處的信仰，存在廟宇香火裡的幾千年傳統，都是中華文化，這是那些不倫不類的政治口號，那些民怨四起的教科書取消得了的嗎？

中華民國不是靠政治口號站起來的。中華民國是靠所有國民共同建立的。她曾是4萬萬人共同抗日而維護的國家，也曾是血淚內戰的悲劇；她曾失去國際的代表權，卻仍在風雨飄搖中建立了如今的成就，仍是我們共同擁有的國家。

不管民進黨要如何把中華民國藏起來，但中華民國長在。在人們心中，在每一個人的成長故事裡，在每一個我們共同擁有的記憶裡，在每一個我們生活的時刻。

中華民國國慶日那一天，讓我們站出來，堂堂正正地做一個中國人，堂堂正正地說一聲「中華民國，生日快樂！」