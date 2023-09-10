整體來說，台灣是兒童的天堂，這從兒童服飾、玩具售價奇高且都暢銷可以看出，父母為孩子花錢，慷慨大方，從來不手軟。

所以台灣父母都是很孝順兒子或女兒的人，這是現代孝子、孝女的新解。

草莓族失業多

父母對孩子的照顧無微不至，草莓族大增，最近的調查，草莓族的失業率遠高於正常的失業率。

原因是嬌生慣養，弱不禁風，吃不了苦，受不了氣，在職場上當然人見人不愛，台灣青年失業率超高，但企業卻大嘆人才難找，因為企業雖然都要吃水果，但他們不喜歡草莓。

前面說台灣是兒童的天堂，但如果這些孩子進入社會反成為人見人不愛的人，那台灣不是反而成為孩子的地獄了呢？

拚博逆勢茁壯

我們這一代，正逢政府播遷來台，當時國民所得不及一百美元，生活十分清苦，但清苦的日子，給了我們磨練的機會，我們可以吃很多苦，而不後退，也不會跌倒，即使跌倒了，也會很快的爬起來，因為我們不是草莓。

我們拚搏逆勢成長，力量緣自我們的環境，環境告訴我們，環境也訓練我們必須如此。因為我們的父母也在為生活而拚搏，無暇也無能為力給我們太多的呵護，在那時候我們根本沒見過草莓這種水果。今天人力市場上，草莓為什麼那麼多，因為有大批的父母都在種草莓。

孩子成為草莓族

孩子成為草莓族，最後可能成為啃老族，是父母最不願見到的，但其始作俑者卻大多數是父母，說起來可笑又悲哀，為人父母的能不警惕嗎？

有些父母可能會問，那要怎麼樣才能讓孩子不變成草莓族呢？答案其實很簡單，亞聖孟子早就說過：「天將降大任於斯人也，必先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚，空乏其身，行拂亂其所為，所以動心忍性，增益其所不能。」

如果你希望天將降大任於你的孩子，你就要想方法困苦孩子的心志，勞累他的筋骨，饑餓他的身體，使其一無所有，擾亂他的行為，使他諸事不順，這樣才能使你的孩子，有堅強的耐力與毅力，能夠克服百般困難，就容易成就大事。

我們如能照孟子所言，教育我們的孩子，他們當然不會變成一碰就爛的草莓了。

弱不禁風的孩子

可是現在的父母，絕大多數，不但不能按孟子的話來做，且多與孟子的教導背道而馳，以致孩子弱不禁風。

明星高中的績優學生，因為未考上第一志願的大學，就跳樓自殺；女朋友跑了，就茶不思飯不想的走上絕路；國中生被老師批評是遲到大王，覺得公然受辱，就不再上學。

這些草莓性格，遇有挫折，就手足無措。聰敏的父母，愛孩子的父母，能不醒悟嗎？有點智慧、有點勇氣吧！

孩子是國家未來的主人翁，如果未來的主人翁都是草莓，國家還會有前途嗎？真讓人憂心忡忡。

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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