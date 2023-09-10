中華文化總會、農業部與日台交流協會8月26日在總統府外舉辦第二屆「台日水果夏祭」，行政院長陳建仁高呼，感謝日本民眾喜歡台灣水果。

其實，台灣水果在日本消費市場能見度不高。筆者到日本時，常光顧日本超市或傳統市場，在餐廳用餐看到熱帶水果亦會隨口探詢產地資訊，香蕉、芒果、荔枝、龍眼多是中國大陸、東南亞與南美洲進口居多，少見台灣的優質水果。台日農漁產品貿易始終存在逆差。民進黨政府就喜歡為日本擦脂抹粉，騙了患有「戀日症」的台灣人。

數字騙不了人。蔡英文主政後，兩岸關係惡化，中國大陸禁我農產品，重創去年台灣農產外銷，蔡政府將農產外銷主力轉移到日本，但2022年，原本外銷到日本的香蕉、芒果、蜜棗悉數衰退。台灣農產品拓展日本市場不易，多數靠政府補貼，且台灣不是跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)成員，輸日農產品難與享有CPTPP零關稅的東南亞國家競爭。2022年農產品總出口值52.2億美元，較前一年衰退7.8％，農產品貿易逆差逾151億美元，屢創新高。

根據農業部資料，《兩岸經濟合作架構協議》(ECFA)協商時，為維護農民權益，馬政府要求排除農產品，繼續管制中國大陸部分農產品進口。至於陸方則在未附帶任何條件下，將18個稅項農產品列入早收清單，給予台灣免稅，並於2011年起分年調降關稅，自2013年起全部降至零關稅，提供台灣農產品銷陸新商機。2014年台灣對大陸農產貿易轉為順差，一時成為台灣農產品第一大出口市場。

中國大陸過去買了一堆台灣水果等農產品，台灣社會，特別是民進黨政府何時辦過宣傳活動表達感謝？中國大陸買叫「統戰」包藏禍心，不買叫「打壓」脅迫外交，橫豎不領情、不買帳。對日本，則大肆內宣，凸顯台日友好，藉日本指責大陸不遵守貿易秩序，外交部長吳釗燮意有所指表示，「不像有些強國動不動威脅恐嚇台灣，甚至禁止我們的水果，和台日關係完全不一樣，這個也要禁、那個也要禁，到底在禁什麼？」

沒錯，ECFA早收清單中出口銷量大的台灣水果幾乎成為民進黨政府「仇中」、「抗中」動員下的犧牲品，但日本並非接手成為去化台灣水果的外銷市場，台灣水果難以藉「感情」衝破日本的農產品貿易障礙。「民主鳳梨」猶似日本夏日煙火秀，稍縱即逝，回歸日常，鳳梨輸日業績難與當年出口大陸相提並論，日本的嚴格農產品檢疫未對台灣水果網開一面。

然而，民進黨對日本善意格外有感，常錯將日本當成自我，在國人指責日本不是時，為日本挺身而出，無怪謝長廷被戲稱「助日代表」，近日蔡政府力挺福島核污水排海再添一例。北京反對日本的事，台灣非得閉著眼睛贊成不可，否則即是「與中國唱和」。

蔡政府不見外交向美、日傾斜的韓國尹錫悅政府不敢逆民意而行，強調並非支持日本核污水排海，且禁止進口福島周邊海域的水產品。民進黨的仇中戀日在東亞絕無僅有，令人瞠目結舌。（作者為輔仁大學日文系所特聘教授兼日本暨東亞研究中心主任、台灣大學日文系所兼任教授、中華民國國際關係學會理事）

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