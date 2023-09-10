蔡總統出席律師節慶祝大會表示，上任以來逐步落實各項司法改革，包括《國民法官法》將國民的視野及經驗納入審判。沒想到，司法院長許宗力卻批評在實施國民法官新制時，和檢察官相比，律師像一盤散沙。司法院成了律師的上級機關，許宗力顯然又撈過界。

司改團體日前抨擊司法改革做半套，導致商業法庭閒置、限制人民行政訴訟權與國民法官量刑太重，民眾對司改滿意度僅32%，喊話要求彈劾司法院長許宗力；甚至連親綠的司改團體也認為，民眾至今對司改的信任度不高，呼籲各黨總統候選人必須重視司改。

這些司改團體的聲音代表蔡政府7年司改失敗，首當其衝的是已擔任司法院長近7年的許宗力。政治性格強烈的他，昔日在司法節研討會的場合上提到中共軍機擾台問題；也因政治選擇正確，就算前懲戒法院院長爆發性騷擾的重大司法醜聞，綠營都不敢對他苛責。

這也難怪，許宗力會在蔡總統離開才「踢館」，把律師當成課堂「學生」諄諄教誨，更不忘宣揚自己的政績，指司法院正積極研議在法扶律師團隊中組成專門承接國民法官案件的任務編組，提升辯護能力。

許宗力要幫半官方的法扶找工作「用心良苦」，畢竟司法院從2004年捐助法扶會已高達200多億元，其每年業務經費幾乎來自司法院。今年為因應國民法官制度上路，還提高法扶律師薪酬，但法扶執行成效有限，能力更飽受批評，讓司法院捐助的「美意」大打折扣。

其實，許宗力過去屢次在高度政治性案件中，選擇站在執政黨同一邊，這次撈過界對律師指指點點，並不令人意外。