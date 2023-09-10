總統大選彷彿進入「垃圾時間」，更多像是4個人各說各話，既沒有精彩耀眼的特別政見，也沒有相互激烈的政治攻防。很難想像這是一場通往「戰爭與和平」的選舉！投票日是命運的旋轉門，近如ECFA的斷絕程度，隨之如中美兩岸軍事框架的逼頸，最終是台灣與中國歷史命運的戰爭牽引，就此繫因於當今不遠。

台灣社會對總統大選的冷與熱，冷者悉皆順看當前，熱者均因凝視戰爭。「賴清德當選即加速兩岸戰爭」這個論調，原因不只是賴清德骨子裡的的台獨，北京絕對「寸步寸利不讓」，明年必然會橫砍ECFA；真正的關鍵是：台獨傾向的賴清德政府，必然加速引入美國勢力，致使台灣全島國民與土地「美軍化、基地化」的軍事布局，就此引來兩岸戰爭！

這也不只是今後的賴清德，而是蔡英文在這一、兩年間，大舉正式「引戰入島」的無知。蔡英文貪戀在卸任前留下她自己的「國際成績單」，一步步站上中美對抗的鋼索，每月進貢般奉上更多台灣的「預算、人民、土地」成為美國軍事島鏈的籌碼。

如今兩岸三地的台商與投資圈，均流傳著「2027年」為兩岸開戰的期限，這並非危言聳聽，而是就美國大舉「軍事布防台灣」的進度推算。一旦賴清德勝選就任兩年內，整個台灣島嶼東西南北，差不多就已經幾乎成為美軍從日、韓、菲延伸第一島鏈的「新增基地」了！全台灣海灘布雷、城市巷戰、人人國民兵。

「攻打台灣」的時機，在北京的角度是「防止外國勢力+推翻台獨勢力」，中國歷史命運來到某一個「絕對必要」！而這個絕對必要，不是「政治意識」而是「軍事實質」：全然在於那個「美軍武器與訓練生根台灣、美軍海軍陸戰隊兵力大舉進駐台灣、美國空軍戰機陸續降落台灣東西部機場、尼米茲號航空母艦正式停泊基隆港」的這一切的「廣泛發生之前」！

這些年，北京對民進黨上上下下，連同賴清德的「台獨」早已研究透徹！北京的結論傾向認定賴清德等人皆是「狡猾的政客」，政治選票利益掛心，而非言行堅定的「台獨革命家」。這項推論，果然由賴清德前陣子急忙摘除「台灣金孫」的大帽子而充分驗證！但台獨分子的真正危險，是無知且蓄意「將台灣的土地人民拱手送人」！以一己之私，將台灣推入戰爭火坑亦無妨，反正他們都將隨美國撤僑軍機第一時間閃離。

「誰帶來戰爭、誰守護台灣」終將在總統大選的最後朝野對決，成為被爭奪的攻防聖杯！但這一切不會是理性論辯，賴清德與民進黨擅長採取「詭辯」，特別是披之以「中華民國」拿來「抵擋、催眠、說服」。尤其將兩岸戰爭的「責任因果、危機恐懼」反手推向在野黨，讓賴清德長久的台獨印象，稀釋在選戰硝煙的迷霧森林之中。

如今端看在野「柯、侯、郭」三人的真正無能，不僅在無法回應6成選民期待的「整合」，三人均聲稱「總統大選」決定台灣今後的戰爭與和平，卻無力舉發或證明「賴清德＝兩岸必戰」的邏輯演算。

也因此，「桶箍」在野三人真正的力量，絕非「坐喝和解咖啡、友善政黨分贓」的選誰當老大，而是赤裸揭發一旦票投賴清德，整座台灣的命運走向「經濟產業的破碎凋零、美國軍力的滲透控制、兩岸戰爭的大舉躍近」，這是早已完全寫在賴清德的政治DNA裡！選了「賴清德的命運」置放在台灣命運的中央，就此一路通向戰爭浩劫。

（作者為資深媒體人）