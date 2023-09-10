台北市長蔣萬安參加台北上海雙城論壇，短短3天行程，在兩岸都引發了高度關注。然而，比他個人所創造的聲量更重要的是，蔣萬安此行打破了兩個迷思、並帶來了兩個啟發，兩個迷思與兩個啟發，都和促進兩岸進一步交流密切相關。

民眾歡迎政治人物登陸

蔣萬安在上海所展現的親民作風、文化底蘊與口才便給、風度翩翩形象，確實讓上海產官學界產生驚豔感，為蔣萬安上海行加分不少。有人認為，這是他擔任台北市長後首次訪問大陸，加上身為蔣家第4代的特殊身分，此行本來就話題性十足。這兩點在大陸或許有「賣點」，但對蔣萬安來說，卻可能暗藏危險。從蔣萬安決定參選台北市長後，民進黨就不斷拿他的身分進行選舉操作，連蔣萬安的父親蔣孝嚴也被拖下水；這次出訪前，民進黨也磨刀霍霍，伺機切入攻擊，「蔣家第4代」身分未必全然是正面元素。

但這次蔣萬安未讓民進黨得逞。綠營政治人物先放話，要蔣萬安要求大陸停止軍機繞台，否則不去，蔣萬安出發前往上海參加雙城論壇當日，共機繞台軍機數略有增加，媒體當即在上海詢問蔣萬安，並要他回應。共機繞台持續已久，是民進黨政府闖的禍，卻要蔣萬安承擔責任，根本是在給蔣穿小鞋。民進黨的操作果然未引發國人太多共鳴。

過去台灣政壇總認為，台灣民眾對大陸普遍印象不佳，政治人物訪問大陸會被扣分，與大陸與接觸的人，無論是政界、商界乃至於娛樂界，總是被扣上紅帽子，認為是在賣台；國民黨人更擔心被民進黨下毒手，不利政治前途。這次蔣萬安以台北市長的身分訪問大陸，不但博得大陸民眾的好感，也得到台灣人普遍的肯定。長期盤踞台灣政治人物心頭的「大陸心結」應可獲得某種程度的化解：台灣民意並非鐵板一塊，更非如民進黨政府一心想要操作的「逢中必反」；國民黨不必也不該對與大陸交往的相關議題，顯得綁手綁腳、畏首畏尾。

蔣萬安在上海多次提及「雙城好、兩岸好」，不但成為這次雙城論壇的金句，也讓兩岸民間出現更多良善的互動空間，再度值得期待。不可諱言，民進黨蔡政府執政7年多來，除了雙城論壇外，兩岸官方近乎互不往來；沒有溝通就沒有互信。兩岸民間的文化、經貿往來密切，官方卻長期互不相見，太不健康也太危險。一旦出了狀況、有了問題，往往無法得到即時、正確的處理，這又會使得兩岸關係變得更差，惡性循環的結果，造成兩岸動如參商、心靈咫尺天涯，非常容易引發意外衝突。

擺在眼前的就是大陸10月分就將啟動的貿易壁壘調查，不少人擔心這是陸方停止ECFA的前奏。究竟大陸為什麼要這麼做、對涉及貿易壁壘的貨品，會採取什麼行動？兩岸官方幾乎沒有往來，蔡政府也沒有任何積極作為，相關產業一片茫然。不知大陸的底線，就很難妥為因應，非常憂心焦慮。產業界並非不想改善，只是摸不著頭緒，若有明確的方向，相信很快就可以調整過來，鳳梨釋迦在台東縣政府與大陸溝通，果農積極改進生產、輸出流程，683天後終獲解禁。

努力打拚的台商，每年為台灣創造千億美元貿易順差，7月底累積外匯存底5664.93億美元，全球排名第4，誠為台灣安定繁榮之力量。如今企業遭遇的困難，已非企業所能處理，亟需政治力的協助。如果中央執政的民進黨政府意興闌珊，那麼，國民黨就該扛起這個責任。

為台商台農權益請命

蔣萬安上海行成功，帶來的第一個啟發就是，美中大國關係對抗多於合作、台海兵凶戰危之際，政治人物到大陸交流非常有必要，而且能獲民意支持；其次，這對代表國民黨參選2024總統的侯友宜，有何啟示呢？何不起而行，在正式請假參選前，以新北市長身分出訪大陸，不但成為總統候選人的第一，更可直接為台商與台灣農漁民權益請命，出奇致勝，直接爭取傳統深綠選區的支持，誰曰不宜？