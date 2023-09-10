金管會即將實行的「管理虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）指導原則」，規範境外交易所如無依照《公司法》辦理登記，並向金管會申報「洗錢防制法令遵循聲明」的話，就不能夠在台灣境內或向國內用戶招攬業務，證明強制境外網路平台落地合法合規仍有法源依據。

猶記得8年前，政府對Uber開罰超過4億元，而淘寶台灣透過英商克雷達代理登台，也遭到經濟部認定違反《兩岸人民關係條例》判罰41萬元，愛奇藝在台代理商歐銻銻也在被判罰後關門大吉，但他們都是在台用戶以百萬計的跨國網路巨頭，這些罰款真的都稱不上大錢。

有趣的是，這些設立分公司或代理的境外網路平台，都很容易被抓包，反倒是那些在台灣不設公司的業者，例如Airbnb與eToro，台灣政府連罰單要寄到哪都不知道！

在30年前的半導體與硬體時代，台灣高科技產業的外人直接投資（FDI）金額屢創新高，但到了近20年的網路時代，政府與外商之間始終有著最遙遠的距離。尤其公部門法規始終難以參透跨境網路運作模式，風聲傳到了國際上，大家乾脆都不來台灣設公司了，導致相關產業的FDI數字始終在低檔徘徊。

以台灣人最愛的Meta為例，1年在台廣告額達200億元，多年來在台灣卻不創造GDP、不提升就業率、不設立研發與產品中心，小廣告主與平台也曾經多年沒有繳納應當的足額賦稅，這「三不一沒有」，一直是政策之殤。

愛奇藝曾經向經濟部投審會申請在台設立分公司，遭拒後由歐銻銻代理，期間至少在台灣還積極採買優質內容，臉書在台灣卻成了不實謠言與詐騙廣告的產地！面對跨國網路霸權，中央各部會如今只能以陳腐法條應對，真的是管也不是，不管也不是。

例如投資美股的網路券商，如Firstrade、Scottrade、E*TRADE，標榜低廉手續費與重視使用者體驗，早就在台灣的投資社群中有不少用戶，但只要他們沒有落地向金管會正式獲得券商執照，就是違反《證交法》的「地下券商」。同樣是地下券商，1990年代寶島盛行的丙種券商，與現在全球盛行的網路券商完全是兩個概念，但從主管機關看來，可能是一模一樣的違法者。

尤其在沒有大規模民眾申訴與受害前，監管的軟硬程度也不容易拿捏，去年FTX交易所暴雷停止營運，造成超過30萬台灣人大把資產拿不回來，事前也從來沒有聽到政府官員示警。金管會曾經多次發出新聞稿，表明eToro不是台灣合法的證券期貨業者，但政府是不是應該直接屏蔽eToro的ip位址，因為會有多少投資人去金管會的網站核實im.B是不是合法業者呢？目前諸多境外資產管理平台，五花八門的合約與理財產品明顯違反《期貨交易法》，是不是也該直接被「牆」？

從網路券商到虛擬資產平台，通通都是援引30、40年前的老法條來管21世紀的網路新創，這當然是立法院的怠惰。面對新興科技，立法院需要立法來讓各部會能夠實行監管，包括「人工智慧基本法」等法源依據就非常重要！要不然包青天沒有龍頭鍘與狗頭鍘，政府鐵腕真的無力。

（作者為鍶科技暨幣特財經總編輯）