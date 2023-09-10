台北市大直街一棟民宅因「基泰大直」建案施工影響，在眾人目擊驚叫聲中，轟轟巨響傾斜塌陷，2樓直接變1樓，所幸住戶已疏散無人傷亡。驚心動魄的一幕在天龍國活生生上演，成了台北市長蔣萬安上任以來最大的政治風暴。蔣市長不但善後要果斷明快，更要公開向市民誠懇道歉，慎防此事件成了大選漣漪效應的破口。

「基泰大直」是都更建案，地上12層、地下3層，從目前事證研判，幾可確認是開挖施工不當，造成該建案工地坍塌、周邊建物也往下沉，不但造成7棟民宅受損或傾斜，其中1棟民宅從「5樓變4樓」，市府緊急撤離安置逾400人，比鄰的道明中學操場也裂成蜘蛛網狀，學校停課一天，災情慘重。

基泰建設董事長陳世銘雖已為這起重大工安意外辭職下台，但民怨及住戶的焦慮不減，政治風暴螺旋更瞬間竄升。其中選舉本命區在中山區的國民黨立委王鴻薇，因收受基泰30萬元政治獻金及不曾收過住戶陳情，成了第一波漣漪效應中槍的藍營戰將。王雖立即赴北檢提告基泰，證明監督力道不曾少，但只能被動做選情損控。

基泰工安意外發生迄今，蔣萬安已多次親赴現場督陣善後，允諾以公辦都更方式重建，同時對基泰建設祭出第一波假扣押金額近6200萬。事發第4天，原本神隱的基泰高層，在台北市政府施壓下，副市長李四川證實基泰已承諾成立1億元信託支應救災及安置，同時負擔受災戶3年租金。

蔣團隊的善後處置中規中矩，但未來重建協商與法律訴訟將是艱辛的漫漫長路。蔣萬安眼前要面對的是強襲而來的政治風暴，最明顯的是都發局今年7月6日函覆陳情住戶的公文，白紙黑字判定「會勘標的無危害公共安全之虞」、「建築工程得繼續施工」、「本局不予列管」。

這紙「安全無虞」的公文對所有受災戶而言，一直陳情屋損龜裂，市府都沒回應，因此把受害因果關係聯結市政府的縱容與監督不力一點也不為過。綠營民代更集中火力炮轟北市府包庇圖利，讓建商拿到「解套公文」免死金牌，才肆無忌憚繼續施工釀禍，質疑有官商勾結之嫌。

面對包庇圖利質疑，蔣萬安不能再以法律人思維，簡單回應「當時的了解並沒有直接的關聯」。對受災戶而言，市府代表公權力，本應站在住戶這邊，如果當時即踩剎車，或許不會發生憾事。因此蔣不但要查明真相，展現壯士斷腕的果斷決心，更要面對市民誠摯道歉，針對未來建案工安建立一套完整的治理準則，才能重拾市民信心。

蔣萬安是國民黨的政治明星，政治人物的成功靠努力也要碰運氣。基泰大直建案的核准不是蔣，但上任市長就出事，得概括承受所有責難，綠營集中火力轟蔣，就是要擴大工安漣漪效應。蔣萬安如果沒有謹慎面對，任由基泰工安新聞熱遠遠壓過超思雞蛋疑雲，基泰風暴恐成藍營選戰破口。

（作者為大學教師）