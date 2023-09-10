今年G20峰會在新德里舉行，各國竟反常地在第一天就發布峰會《領袖宣言》，呼籲所有國家「擁護國際法原則及維護和平與穩定多邊體系」，不過關於「地緣政治局勢」的文字卻一度難產，最後迴避譴責俄羅斯。此作法可看出印度總理莫迪的主場外交策略：既希望美國力挺印度成為聯合國常任理事國，也避免與俄羅斯總統普丁撕破臉。

然而，莫迪可能沒想到，原本有推展「不結盟外交」的主場優勢，卻因為中國國家主席習近平選擇缺席而被搶盡版面，甚至淪為美中拉幫結派的配角。習近平為了對抗美國結盟印度及越南，除了在稍早主導的金磚國家峰會風光接納6個新會員國，強化南北對抗的態勢，這次改派總理李強出席G20峰會也有不照美國牌理出牌的抗衡意味。

印度這次特邀非洲聯盟成為G20正式成員，是繼歐盟之後的第2個區域組織。由於非盟擁有55個成員國，與中國有數十年的密切友好關係，此次受邀加入普遍被視為西方國家主導的G20，後續發展動向值得注意。

別忘了，美國在非洲的影響力早已遠遜於中國，尤其中國向來以第三世界的老大哥自居，即便在自身國力衰弱之際，仍長期援助非洲，更是中共取得聯合國常任理事國的支持主力。不過，近年來中國的「一帶一路」倡議屢遭非洲國家批評為「新殖民主義」，這是否將成為非盟倒向西方的破口，中方恐難掉以輕心。

8月底金磚國家峰會剛閉幕，習近平親自出席峰會，這可視為是中國抗衡現行美國主導的國際秩序的本錢之一。但此次習近平缺席G20峰會，中印的瑜亮情結再被關注，而北京也長年抗拒增加聯合國常任理事國數目的呼聲，這次非盟參與G20及印度亟欲出任常任理事國的意圖，都在考驗習近平處理國際外交的智慧。

反觀美國，二戰以來打造的國際政治及經濟典範已是華府維持其獨霸地位的可行架構，不僅是各國安全的保障來源，更成為沒有他國短期內能取代的最佳倚靠。美國雖警惕中國的擴張行為、利用軍事力量改變地緣政治版圖的野心，但其實並不過度憂慮中國真會以實際行動破壞區域和平穩定。

由此觀之，華府現階段還是以「和戰」兩手策略制衡中共，一方面持續擴大區域結盟以制約北京，另一方面堆疊雙方互信，不放棄與中方建構雙邊關係「護欄」的各項努力，避免競爭惡化為衝突。

美中是否已進入「新冷戰」成了各國關切的熱門話題，但華府與北京這些年也意識到擺脫彼此經貿倚賴的困難度遠超乎預期，因此，「結盟抗衡卻不脫鉤」似乎逐漸成為美中互動的新模式。但雙方拉幫結盟的競賽，也將會讓國際關係難以平靜。

（作者為國家政策研究基金會國家安全組副研究員）