根據台灣地區「中選會」會議通過的第十六任台灣地區領導人選舉工作進行程序表，九月十三日到九月十七日受理申請為正副領導人選舉被連署人，九月十八日公告被連署人，九月十九日到十一月二日受理選舉連署書件，十一月十四日前公告連署結果。依《選罷法》規定，已經宣布將參加「二零二四」大選的郭台銘非經政黨推薦，而是依連署方式申請登記為「二零二四」大選候選人，連署人數需達最近一次領導人選舉選舉人（即選民）總數的百分之一點五。以「二零二零」領導人選舉時，共有一千九百三十一萬一千一百零五選舉人數，因此郭台銘若要參加「二零二四」大選，合格連署書至少需達二十八萬九千六百六十七份才可登記。

再過兩天，就是「中選會」開始受理申請為正副領導人選舉被連署人作業的時間了。按照過去慣例，林洋港、陳履安、宋楚瑜、許信良等參選人，早就已經在全台灣地區設置連署站，並發動各界友好相識做好收集連署書的準備工作了。而「志在必得」的郭台銘，雖然擁有九十二億元的雄厚資金，卻是直到昨日之前，尚未公佈在全台各地的連署站的地點，未免讓人產生「強弩之末」的感覺。

昨日，「主流民意大聯盟」發言人黃士修終於以接受中央社記者訪問時的方式，透露了郭台銘遞交申請書及繳交連署保證金的動態。他表示，確切的時間日期還在安排中，届時會發布采訪通知；目前規劃郭台銘將會與副手，一同前往「中選會」遞交正副領導人被連署人申請書，隨後召開記者會。這與過去宋楚瑜等人，是在召開記者會宣布向「中選會」申請登記，並讓記者們跟隨其前往「中選會」，現場採訪其申請為被連署人並繳交保證金，以造成聲勢的情況，形成微妙的對比。

至于連署站點的部署情况，黃士修指出，「中選會」要到十八日才公告被連署人名單，由於不確定十八日的確切公布時間點，全台的連署站點十七日就會先備便，連署行動預計十九日開跑；郭台銘將在遞交申請書的當天召開記者會，宣布連署即將開跑。黃士修表示，目前全台的連署站點陸續增加中，辦公室正在進行自行承租處所，及地方提供場地的盤點作業；由于「六都」人口衆多，爲考量連署效益，郭辦承租的連署站點將以「六都」爲主，其他縣市則請地方朋友幫忙。

黃士修所說的以「六都」為主，間接地承認了郭台銘原來設想的以中南部地方派系勢力為徵集連署書的「主力軍」的計劃，徹底破產。其實，從郭台銘八月二十八日宣布參選時，及隨後在拜訪各廟口和夜市的行程中，竟然沒有任何一位地方派系勢力大佬「蒲頭」，就連曾經誇下海口要在雲林縣每一個地方都為郭台銘設立連署站的張榮味，都無影無踪，郭台銘就應當心中有數了。

「船破偏遇頂頭風」。就在「中選會」即將開始辦理接收被連署人申請書作業之際，除了是「中選會」強硬否定郭辦「科技連署」的請求，讓其「連署書過百萬」的計劃將難以達標之外，還有兩件事，對郭台銘的「打擊」甚大。其一是侯友宜上週六晚間宴請藍營執政的縣市長，除了是台北市長蔣萬安另有要務不克出席之外（視頻通話致意），還有因為違紀參選而被國民黨開除黨籍的無黨籍苗栗縣長鍾東錦出席，這是一個極具指標性意義的強烈信號；而另一個也同樣具有指標型的人物，就是花蓮縣長徐榛蔚，這次她也有去參加這場飯局，代表國民黨這次各縣市的整合非常成功，全黨都基本上團結在以侯友宜為標的，以黨主席朱立倫為中心的「同心圓」之內，這也是侯友宜的民調在短時間內迅速上升的原因之一，因為在郭台銘宣布參選，等於是「斷」了「挺郭派」後繼之路，及國民黨中央祭出黨紀實行「堅壁清野」之後，國民黨的支持者陸續回流「歸隊」之故。

其二是郭台銘團隊中唯一的前政務官亦即唯一的「政綱智囊」，前「衛生署長」楊志良上週六在《聯合報》發表文章呼籲郭台銘，「放下吧！將連署費用捐健保專戶，轉而全力支持國民黨侯友宜。」「郭董，請你退選，成就多數民眾下架民進黨的渴望吧！」

其他對郭台銘產生「屋漏卻逢連夜雨」效應的事件還很多，包括國民黨朱立倫、侯友宜正與柯文哲「眉來眼去」，醞釀整合的氛圍，這對民調「吊車尾」卻要做「大哥」，「整合」別人，但卻因悖逆常理而得不到回應，更因擔心會被「吞併」而被避之不及的郭台銘來說，是絕大的嘲諷；也包括民調機構公佈的民調數據，絲毫「唔俾面」，如《美麗島電子報》上週六公佈的民調數據就顯示，在「三腳督」的情況下，賴清德百分之三十八點八、侯友宜百分之二十一、柯文哲百分之十八點四；至于四人戰局，賴清德百分之三十八點三、侯友宜百分之十九點九、柯文哲百分之十五點六、郭台銘百分之九點四。因此，郭台銘又有什麼「實力」，居然夠「膽粗粗」地去「整合」民調比自己高者？

正是民調「唔俾面」，郭台銘連自己的最忠實「擁躉」也給得罪了，今後可能連僅有的對其有利的新聞報導，也將會越來越少，直至銷聲匿跡。實際上，每天圍在郭台銘身邊的媒體記者，其實就是全台灣地區最希望郭台銘能夠當選的一群人。按照以往慣例，因為只要郭台銘能夠當選，他們就將會成為主跑「總統府」新聞的主線記者，「被吹風」而得到不少重大的「獨家消息」，甚至被收羅為「總統府發言人」或「文膽」。但當有記者詢問郭台銘對民調數據的回應時，郭台銘卻當場對媒體飆罵八分鐘，直斥媒體對他不友善。另外，在宣布參選的記者會上，也怒罵海外媒體駐台北的記者。

這與下去，郭台銘原來即使是有的「底氣」，也將洩漏清光了。（作者為新華澳報總編輯）

（本文來源《新華澳報》，授權中時新聞網刊登）

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