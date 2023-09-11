前高雄市長韓國瑜(左)願意當在野桶箍，對侯友宜(右)讓藍營支持者歸隊更增添底氣。（中時資料照／陳君瑋攝）

韓國瑜表態，願意在總統大選上協助整合非綠陣營。

他當然是適合人選。眼看著侯的民調雖漸有起色，但距離賴仍有一大段距離，不跟柯整合，侯想單挑賴而獲勝，機會渺茫。這應該是韓對選情的基本判斷，也是他表態協助整合的基本動機。

韓此時才表態願做桶箍，等於是擺明著告訴侯跟金小刀，別再妄想自己單獨選到底，從5月到現在，已經顯示這條路走不通。所以，韓的這個表態，首先就是告訴金，從9月中旬開始，沒你什麼事了！

排除金的發言權後，接下來就要看柯跟侯的整合意願了。韓真要做桶箍，恐怕得單獨先跟侯、柯會談。韓跳出來，在國民黨方面，等於是幫著朱先壓住侯，政治問題，由韓跟朱做主，侯不能再堅持己見，誰叫侯的民調一直無法逼近賴，因此，侯已經沒有話多的空間。侯要是還有個人意見，未必聽朱跟韓的安排，那也不必談整合了。所以，韓的表態，也是在告訴侯，在國民黨內，現在到未來，侯都不會是老大；即使整合成侯柯配而勝選，侯仍然不會是老大，因為，這個勝利，不是侯自己掙來的。

擺平侯跟金後，接下來就要看韓跟柯談得如何了。我們也許可以猜測，柯已經明示或暗示朱，他可以不堅持要做正的；但國民黨要對柯提供什麼侯柯配勝選後的政治條件，還要再細談。如果柯還是堅持要做正的，韓出來表態幹嘛？那只會削弱韓的政治聲望而已，對韓而言，毫無意義。所以，韓的表態，也許可以反推出，柯已不堅持要做正的。而由韓跟柯談侯柯配的交換條件，不由朱直接跟柯談這些事情，對國民黨而言，比較有個緩衝，可以避免朱跟柯一下子就談僵了，或是朱、柯二人一談再談，好像兩黨只在乎利益交換而已。

另一方面，韓如果跳進去做桶箍，多少也有希望韓粉能給韓一個面子，接受整合結果的意思。面臨最後整合階段，韓如果仍做壁上觀，韓粉很可能也做壁上觀，就不去投票了；反過來講，在最後關鍵時刻，韓如果賣力整合，等於是最後拜託韓粉，不看僧面看佛面，支持韓弄出來的整合結果，幫韓圓了這個政治功德。

最後，韓的表態，說明他對整合成功而勝選後的政治新局，仍有參與其中的意願。韓若真想徹底歸隱山林，不再過問政治，又怎會願意承擔整合重任？所以，可以想像，若是非綠整合成功而在總統大選中獲勝，在新政府中，韓勢必會扮演重要角色。（作者為自由撰稿者）

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