近日，全球矚目的新德里G20峰會舉行，這亦是印度首次舉行如此大規模的多邊外交峰會。峰會達成共識後通過了聯合公報，可謂殊為不易，因為會前不乏對聯合公報或將「流產」的擔心。不過，公報隨即招致烏克蘭的不滿與批評，再次反映出在當前世界求取共識之難。

今次峰會的主題是「同一個地球、同一個家園、同一個未來」，其靈感來自古代梵文文本中的「天下一家」思想。這與大陸近年提倡的「人類命運共同體」，頗有異曲同工之妙。然而，美好的願景難掩現實的分裂。相較於去年的峇厘島峰會，新德里峰會面臨挑戰的難度依然無減。無論是懸而未解的地緣政治衝突，還是復甦乏力、多國債務壓力高企的全球經濟，抑或是愈趨明顯的氣候與糧食危機，都令人類世界蒙上陰霾。因此，G20峰會被寄予了解決問題的期待。

作為擁有全球2/3的人口、經濟規模佔全球85%、貿易額占75%以上的G20，本就是發達與發展中經濟體攜手合作之果。在合力應對2008年金融危機、推動全球氣變合作等方面，G20曾發揮過獨特作用。但時易世變，逆全球化思潮泛起，深深阻礙了全球共識與合作。新德里峰會前夕，《紐約時報》的一篇報導故意提出「世界還需要G20嗎」，其中的挑撥意涵不言自明。部分西方輿論熱衷於在全球南方國家內部製造分裂，甚至無中生有地渲染金磚與G20的「矛盾」，這些危險之舉值得警惕。

令人欣慰的是，今次峰會上，成員國達成一致，邀請非洲聯盟（非盟）成為正式成員。這無疑增強了G20的代表性，有助於提升G20的全球經濟治理功能。從2022年至2025年，G20輪值主席國分別為印尼、印度、巴西和南非，這被視為G20進入「全球南方」時刻。「全球南方」聚焦發展議題，支持經濟全球化，反對陣營對抗及選邊站隊。其鮮明的務實立場，將為面臨競爭與分裂挑戰的G20，凝聚更多共識，創造更廣闊的合作空間。

值得一提的是，在世界大國中，中國是第一個站出來支持非盟成為G20成員的國家。印度二十國集團(G20)協調員阿米塔布‧坎特(Amitabh Kant)表示，中國是一個「多邊參與者」，在G20中發揮了建設性作用。中國國務院總理李強出席二十國集團領導人第十八次峰會第一階段會議並發表講話時指出，我們要團結不要分裂，要合作不要對抗，要包容不要排斥。他的講話釋出了三個明確信號：第一，中國一以貫之支持且維護G20作為國際經濟合作主要論壇的地位，始終堅持多邊主義與全球合作；第二，中國希望G20在未來扮演更公平均衡的角色，放大發展中國家的訴求音量，從而推動全球治理的新方向；第三，中國將堅定不移深化改革、擴大開放，為全球經濟復甦和可持續發展注入更多新動能。

世界在加速變化，但基本共識不可或缺，否則人類世界的競爭將陷入惡性循環。G20在艱難中求索共識的努力，值得更多肯定，更希望由此為世界生發出更多和平與善意。（作者為大陸資深時政評論員）

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