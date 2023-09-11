核心提要：

1. 8月23日，印度月船三號在月球南極附近成功軟著陸，印度成為首個成功將登陸器降落在月球南極附近的國家。莫迪宣佈把月船三號著陸點命名為「濕婆神之力」，這蘊含著為人類謀福利的力量，也代表了性別平等觀念。

2. 此前，月船一號失聯，二號失敗，印度探月之旅命運多舛。但堅持不懈最終成功，體現了印度」用信仰引領，以堅持築夢，靠『廉價』競爭」的航天策略。月球南極是各國未來探索的重點區域，月船三號開啟了月球探索的新篇章，已證實月球南極地區存在氧氣，或許將為人類發展提供新可能。

3. 月船三號取得成功，但是總體來看，實現月球軟著陸並沒有讓印度取得非常領先的地位，尤其是和中國相比。但是在對火星的探測方面，印度一度走到了中國的前面。目前，印日計劃合作開展「月球四號」任務。有觀點認為印度或將成為太空競賽的「新列強」。

4.印度的一大步也是世界的一大步。印度除了自己利用低成本優勢發展太空計劃，還在積極開拓海外市場。印度高性價比的嘗試，為無數有「航天夢」的小國提供了現實方案。

「這一刻是印度的新能量、新意識。」 8 月 23 日 18 時 02 分 （印度時間），印度「月船三號」探測器在月球南 極附近成功軟著陸，印度成為首個成功將登陸器降落在月球南極附近的國家。這一刻激動的不止是觀看直播的總理莫迪 ，沸騰的彷彿是全世界！

當然，剛成功「追月」又開始「逐日」， 印度太陽探測器阿迪亞-L1同樣引人矚 目，該探測器將花費4個月時間抵達拉格朗日L1點，隨後開始觀測任務。「追月逐日」絕非一日之功，印度在航天領域的成就靠的是一張張「王牌」，總結起來便是用信仰引領，以堅持築夢，靠「廉價」競爭。而探月便是印度參與航天競爭的完美例證。

●誰在仰望，月亮之上？

談到探月，我們先來看看中國的航天工程。嫦娥帶著古代中國人對月亮的嚮往，飛上九天。而自2007年10月24日嫦娥一號發射，到嫦娥四號實現人類首次月球背面軟著陸和巡視探測，再到嫦娥五號返回艙攜帶月球樣品成功著陸取回1731克月壤，中國的嫦娥系列探月飛行器也在太空「連戰連捷」。

來自嫦娥玉兔的遙遠「呼喚」，讓中國人跨越時空尋夢月球。那麼印度登月的執念來自何處呢？

拆解一下「月船三號」（चंद्रयान ३）這個詞：「月船」在梵文中被稱為「前往月球的交通工具」， 古人想像中的詞，放在這裡卻恰如其分，似乎印度的老祖宗一開始便預知到一定會有這一天。 莫迪宣佈把月船三號著陸點命名為「濕婆神之力」， 他指出： 濕婆蘊含著為人類謀福利的決心，而濕婆神之力賦予我們實現這些決心的能力。 不僅如此，「濕婆神之力」還蘊含著性別平等觀念，莫迪認為「濕婆神之力」同時代表了男性和女性，印度空間研究組織中也有女性的貢獻，這是不可或缺的。

這便是獨屬印度人的浪漫。濕婆作為印度教中的三大神之一。濕婆神之力象徵毀滅與創造的力量，象徵著將邪惡毀滅以創造美好世界。而濕婆頭戴新月寓意「永遠不死」，這生動體現了印度人的價值追求，這份執念引領著印度人成功擁抱月亮。

●一步步走來，印度為何選擇月球南極？

從神話回到現實來看， 自20世紀70年代，印度就重視起空間發展計劃。 印度航天工業在蘇聯老大哥的幫助之下建立起來，後在與美俄等國的合作中迅速崛起，不斷進步。

2008年是重要的一年，中國為「奧運夢」歡呼，而印度在為「月球夢」吶喊。月船一號帶著印度人的希望升入太空。期間，印度獲得了大量的圖像和探測數據，但「天公不作美」，「月船一號」在2009年8月失聯，比預期使用壽命短了近一年。但出師不利並未擊垮印度。潛心「沉澱」，這一幹就是十年，2019年7月，印度發射「月船二號」月球探測器。但還沒在月球上大展拳腳，便早早夭折，軟著陸失敗墜毀，不禁讓人唏噓。

「長風破浪會有時，直掛月船上月南。」月船三號此次終於成功了。但從這一波三折的探月故事裡，我們應該看到，印度人擁抱月亮的歷程並不是一蹴而就的。莫迪曾將月船二號墜毀的地方命名為「蒂蘭加」（तिरंगा,即印度國旗「三色旗」）。 即使「天妒印才」，飛船墜毀，但印度也沒有失去再來一次的勇氣。 此次月船三號的探月之旅也非一帆風順，普拉吉安漫遊車（प्रज्ञानम् ,月船三號的一部分）險些「翻車」，幾天前它遇到了一個直徑4米的隕石坑，還好收到指令原路返回，不然就可能「要留清白在人間」了。

一路走來，印度仰望的不只是「月亮之上」，還有那個曾經墜毀過月船二號的「蒂蘭加」，它教會印度懷揣勇氣、追尋真理、不斷強大、思索生命。更引人關注的是，印度成為首個成功將登陸器降落在月球南極附近的國家，這開啟了月球探索的新篇章。

登上月球的月船三號，也已經開始了它「大顯身手」的探測之旅。 月球南極這一 地區最有可能發現水冰，這可用於支持宇航員和製造火箭燃料。它還具有持續或接近持續陽光照射的峰值，這為發電支持月球活動創造了極好的機會，這無疑為人類的永續發展提供了可能性。月球南極自然而然成為各國未來探索的重點區域。NASA 阿爾忒彌斯計劃（Artemis program）的13 個候選著陸點全部位於南極附近。

ISRO（印度空間研究組織）主席S•索馬納特（S. Somanath）還表示：研究月球的科學家對月球南極表現出了極大的興趣，因為人類希望最終可以在那裡移民。所以我們正在尋找最好的地方，而南極就有這樣的潛力。有趣的是，不久前印度人口數量正是超越中國，成為世界第一。正如濕婆頭上新月的含義，或許印度對於月球南極有如此嚮往，正是因為如此。

●印度，太空競賽的「新列強」？

印度的月球探索之旅並不會隨著月船三號的成功登陸而結束。例如ISRO正在計劃與日本航天局 (JAXA) 的 LUPEX（月球極地探索）一起執行另一項月球任務。

這一任務預計在2024年左右進行，旨在探索月球永久陰影的極地區域。LUPEX旨在評估在月球上建立類似國際空間站的可行性。日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）將提供火箭和漫遊車組件，而印度空間研究組織（ISRO）將提供著陸器模塊。ISRO強調，月船計劃將繼續發展，月船3號是重要的一步，旨在展示該組織在未來實現更複雜的月球目標方面取得的進展。而此次任務將被命名為「月船四號」

其實，從月船一號開始，印度的登月之旅就有意無意的被拿來和中國進行對比，雖然這回月船三號取得了成功，但是總體來看，實現月球軟著陸並沒有讓印度「領先」中國。但是在對於火星的探測方面，印度一度走到了中國的前面。

」2013年，印度的曼加裡安號（मङ्गलयान）火星探測器任務成功，反觀中國，2009年與俄羅斯開始合作的火星項目遭遇了挫折，「螢火1號」火星探測器於2011年11月9日變軌失敗。這次對於中國的短暫「超越」讓無數印度人欣喜不已，曼加裡安號探測器也因此登上了印度最大面額鈔票——2000盧比的背面。

但戲劇性的一幕出現了，滿懷信心的印度國民遲遲等不到「火星軌道器二號」，反而在2021年等來了中國的「天問一號」。天問一號和祝融號探測車一次完成了對火星的「繞、落、巡」，一舉反超印度。雖然雙方的官方航天機構從來沒有對此進行過相關表態，但在兩國網民那裡，這實實在在是一出「航天競賽」大戲。

而此次的月船三號登月成功，也把印度航天的雄心再次拉入了國際視野。西方媒體稱:這次成功的嘗試標誌著印度跨入航天大國的行列!印度經此事件鵲起的「軟實力」聲望，儼然也把他擺上航天領域「新列強」的位置

●印度的一大步，也是高性價比航天的一大步

「假如給你60億盧比（約7250萬美元）你會幹什麼？」

英美： 夠幹什麼？拍個《星際穿越》就夠一半！

印度： 來吧展示！給你淺淺表演個登陸月球南極！

2014 年太空任務電影《星際穿越》花費的 1.31 億美元，而ISRO為此次登月任務僅投入7400萬美元預算。 此外，此次發射的阿迪亞-L1的建設成本甚至只有月船三號的一半！印度具有明顯的成本優勢，它的全部本土研發、本土生產、以及運載火箭的可重複使用，是印度能夠保持成本優勢的關鍵。

觀美國NASA，估計到2025年將為阿耳忒彌斯登月計劃(Artemis program)月球計劃花費930億元，差距懸殊。歐洲咨詢公司公司Euroconsult調研，美國2022年用於太空計劃的支出高達620億美元，超過所有其他國家航天支出的總和（410 億美元）。2022年，中國用於太空探索方面的支出為119.4億美元，全球排名第二。

在月船三號登月成功的慶功會上，當被問及印度如何做到如此低成本時，國家航天機構「印度空間研究組織」（ISRO）主席索馬納特（S. Somanath）不願透露所有「秘訣"，他笑稱「不希望其他國家的任務也變得這麼划算」。印度除了自己利用低成本優勢發展太空計劃，還在積極開拓海外市場。隨著印度空間研究組織（ISRO）及其下屬的安得利（Antrix）公司以低成本競爭優勢介入商業發射領域。在2015年，安得利公司在國際市場嶄露頭角，幫助谷歌旗下的衛星公司發射了9顆微型衛星，2022年10月23日，印度空間研究組織宣佈成功將英國一網公司（oneweb）的36顆衛星送入預定軌道。

印度成為世界上有能力承接商業衛星發射業務的少數國家之一，這與低成本競爭策略密切相關。美國太空技術探索公司的「獵鷹9號」運載火箭每千克有效載荷收費約110萬美元，而印度的PSLV運載火箭每千克有效載荷收費僅2.5萬美元，誰會想去當這個冤大頭呢？低成本太空市場當然有可能因印度而繁榮起來。印度目前並未止步，例如目前正在開發的小衛星運載火箭（SSLV）主攻低成本的500千克級及以下小衛星商業發射市場，有望在未來進一步降低發射成本。

太空競賽以前彷彿是「氪金」活動，讓部分國家只敢「遠觀」，不敢「褻玩」，但印度高性價比的嘗試，為無數有「航天夢」的小國提供了可能性，或許這也會給未來的航天發展提供新的方向。

（本文來源鳳凰網《鳳凰大參考》，授權中時新聞網刊登）

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