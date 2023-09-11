悲劇沒人希望發生，但發生以後，好的善後能把損害降到最低。台北市大直街94巷疑似因基泰建設施工過失，導致7棟鄰房損害一事，目前整體看起來，台北市政府確有拿出極硬的態度施壓基泰建設，也提出具體措施，不流於口號，力求把損害降到最低。相較於北市府，經營權由中央政府控制的證交所，對基泰建設的監督，恐怕就有可加強之處。

基泰建設事件導致超過400多名住戶被迫撤離，私下發放慰問金時，竟然還出現夾帶住戶提意向書的情況，讓不少住戶反感也擔心基泰會脫產。

對此，台北市長蔣萬安與副市長李四川，都在受訪時予以強烈譴責。而在具體措施上，蔣萬安先是宣示：「基泰建設與福益營造在沒有擔起責任之前，休想在台北市動任何一個案子。」北市府也勒令基泰建設、福益營造在台北市的7處工地全數停工。針對基泰建設、福益營造在全市所有施工工地，則進行全面勞檢，在6處工地已揪出10項違規。

而在民眾擔心的脫產部分，台北市法務局也已成立律師團，書面遞狀聲請假扣押，目前已聲請假扣押6000多萬。聘用律師的相關費用，亦已編列預算全額補助。不只如此，對於其他興建中的工地，蔣萬安也要求都發局委託4大公會，將針對全台北市施工中、開挖中的工地，進行全面稽查。

整體看上去，北市府第一時間推出的各項舉措，尚可稱面面俱到。然而，在中央的部分，就恐怕有可加強之處。基泰是上市公司，證交所要求基泰應於9日舉行重訊記者會說明，但基泰卻以資料不及準備為由，未能如期開記者會。對此，證交所給出的處罰，僅是開罰10萬元。

10萬元？這對一家建設公司來說，是錢嗎？且後續要求也僅只是「限定應於10日傍晚6點前至證交所補開記者會」，那是不是10日只要有開就好，即使隨便開開講講，證交所也不管了？

當然，一定會有人辯稱，證交所的責任只是監督企業需公開重大資訊，保障投資人權益而已，至於實質上講了什麼，那不是證交所要管的。甚至還可能有人扯證交所不是政府機關，是公司制。

上述這些都是奇言怪論。如果證交所相關規章，能對上市公司有更大嚇阻作用，比方隱瞞攸關社會利益的重大資訊，可限制該公司股票的交易，那對上市公司自有很大的嚇阻作用。

路遙知馬力，期勉北市府後續能辦到他們的承諾，維護居民應有的權益，也讓不肖建商們不敢再作怪。更期許證交所，以及其他中央政府直隸或實質控制的公民營單位，也都能在監督公司治理上面作更多。（作者為網路媒體工作者）

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