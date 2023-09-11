日昨，在野國民黨前立委邱毅透過臉書透露，高雄市前市長韓國瑜非常樂意扮演在野整合的「桶箍」角色。前高雄市新聞局長的王淺秋證實此消息，並且稱有「二個前提」，一是「要有這個必要」，二則是究竟「國民黨怎麼看」。

坦白說，果若韓總真如邱毅所說扮演「桶箍」角色，對6成多希望下架民進黨的民意來說，那真的是個大好消息。因此，「確有『這個必要』」自是毋庸置疑，一來，韓國瑜分別被郭台銘與侯友宜「『不當放生』過」，亦即扮演了「真心換絕情」的「類悲劇英雄角色」，此際由他出面協調，郭侯自是不能、不好再抱怨多說，因而韓總能扮演好「公道伯」的基本角色。

二來，由於韓國瑜當初係由民眾黨主席、前台北市長柯文哲所聘任，雙方的互動分寸，雖不能說已達士為知己者死的「貓的報恩」，唯自是有一定的了解互信與默契存在，亦即柯文哲對韓總有「知遇之恩」，而韓國瑜亦在北農總經理任內盡心盡力，進而獲得多數北市民眾肯定，由他來扮演藍、白之間的「魯仲連」，相信亦能獲得柯文哲的信賴。

因而，在「三隻小豬『喝走味咖啡』」與「三個和尚抬水喝『都沒水喝』」的歹戲拖棚下，韓國瑜此刻若願擔任桶箍整合的功能，自是會比傳統五大公八大老上演「團結鞏固領導核心」的宮廷大戲，會來得更有人味與接地氣才是。然而誠如王淺秋所言，目前「魔鬼就藏在細節裡」的問題可能仍在，身為競總主委與總教練的朱主席又是如何看待此一「大我小我的分工」，最終會決定韓總能否「道士下山」。

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