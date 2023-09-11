每次聽到郭正亮博士主張，對於台灣的未來，最好是與中國進行政治談判，我都由衷生起敬佩，因為講這話需要道德勇氣，不只是會被抹紅為賣台，而且絕大多數民眾都捂著耳朵不肯聽。

李登輝執政時設有國統會和《國統綱領》，把統一規畫了近、中、遠程3階段。這個統一是「未來不確定式」，大陸卻認為是「現在進行式」，其實台灣是想藉交流合作，爭取中國大陸對台灣主權地位的尊重。1999年前美國白宮國安會亞太事務主管李侃如以學者身分提出兩岸「中程協議」：台灣不獨、大陸不武、50年不變、美國作見證，美方學界及政界也有贊同之聲。當時台灣民眾大驚失色，以為美國要逼台灣上談判桌。之後李登輝發表「兩國論」，陳水扁廢止國統會和《國統綱領》，兩岸距離一下拉到千里之外，中程協議再不復提及。

當時台灣民眾害怕與對岸談台灣的未來安排，現在恐懼更甚、雙方隔閡更深，政治談判就更難了。先是心理上，台灣人好不容易在自己家園當家做主，很珍惜現有的民主自由體制，大陸那套專制統治完全令台灣人反感，何況有香港慘痛的教訓擺在眼前。而且，兩岸實力懸殊到讓台灣民眾不相信自己有能力與中國周旋抗衡。雖然馬英九時期基於九二共識，兩岸關係大幅改善，但太陽花運動恰可展現年輕世代面對大陸自信喪失後的恐懼不安，而這正是民進黨取得政權的養分。

由於心理上的孱弱，台灣民眾對於把命運交付與中國討論非常抗拒，認為台灣一談就會被併吞。當然大家也知道局勢對台灣愈來愈不利，且源頭在兩岸關係，但很多人聽信民進黨的洗腦，認為到最壞狀況時美國會出兵保護台灣。其他民眾即使對美國沒有那麼大的信心，也不願去設想有一日兵臨城下的情景，因為那恐怖到不能去想，寧可捂著耳朵蒙著眼睛過一天算一天。而且台灣內部撕裂對立，政治惡鬥嚴重，想整合出一個談判共識，根本是不可能的任務。

其次，自從總統與國會直選以來，一次次的全民投票，逐漸鍛造了強大的台灣主體意識。人民在自己的土地上行使政治權利，深刻地與國家主權相結合，全民集體的脊梁非常堅硬，不肯被任何強權壓彎。若兩岸政治談判涉及主權地位落入從屬次等，台灣人怎麼肯主動接受？

外在環境也不利於政治談判，中國不斷軍演恫嚇和外交封鎖，讓台灣人對中國的觀感極差。此外，美國本來就不願台灣太靠近中國，何況美中之爭日益尖銳，台灣是很好用的馬前卒。未來若發生最壞狀況，美國可以拋棄台灣，但在那之前，台灣想自作主張，美國會允許嗎？

理智地想想，台灣的處境顯然愈來愈不利，與其將來被迫簽城下之盟，不如趁還有籌碼時進行談判爭取最大利益。但絕大多數人對如此冷酷的現實是理智不起來的，只能當鴕鳥擺爛，任憑台灣的命運陷入被動。當然，世事難料，台海開火未必發生，但這不是可以心存僥倖的事。只是因為它是票房毒藥，政治談判這件事，明眼人看得出，聰明人不去碰。

（作者為資深媒體人）