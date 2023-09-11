在酷熱的七月底，從中國大陸的四個城市，迎來了五所大學的學生們，展開了九天八夜的寶島遊歷，他們的到來，為燠熱難耐的夏季帶來了清爽活潑的氛圍，也為我的暑假生活製造了最難忘的點滴。

作為復旦大學的輔導員，在他們抵達之前，心中其實充滿忐忑、擔憂，擔心自己無法找到合適話題，來和大陸頂尖大學的高材生們交流；但在遇見他們的當下，看見復旦同學們爽朗燦爛的笑容時，這份憂慮瞬間被化解了。從第一天的景點開始，便能感受到同學們對台灣不同地點、景觀以及生活習慣的好奇。無論是我們對於垃圾回收處理的方式、不同語言的特殊性又或是建築的規畫，他們總是帶著閃亮的目光詢問同行的輔導員、老師和工作人員們，認真地記錄下每一刻，透過彼此的對談互動，讓我們更加熟悉兩岸的相似與差異，也在過程中產生了更深的親近感。

這次的旅程，我們帶著陸生們拜訪台北、台中、花蓮等城市，一路上看著他們手持相機、手機，對著迎面而來的美景不停地按下快門，露出快樂的笑容，作為在地的嚮導，內心十分感動。能夠將台灣的美和精彩分享給同齡的學生們，親自帶領他們走訪，對我而言也是別具意義、值得收藏的回憶。記憶中清晰的是，我們抵達太魯閣國家公園，看著陸生們對著峽谷、斷崖流露出讚嘆的神情，大家並肩欣賞壯觀的景色，這份感動無須言語，在彼此之間傳遞，留下了難忘的點滴。在東大門夜市的短暫停留，算是這趟旅程中的小小遺憾，沒能帶著陸生們品嘗到所有的台灣小吃，但也成為了我們約定要邀請他們再訪台灣的契機。

九天八夜的相處下來，一起到訪各地，過程中堆積著歡笑。年紀本就差距不大的我們，建立起了充滿溫度、熱情的友誼，原來心中所抱持對於交流上的擔憂不再是煩惱。說著同樣語言的我們，更容易的就能夠分享來自不同地方的見聞、收穫，這趟旅程雖然說是陸生來訪，體驗台灣的文化、風情，但其實同行的我同樣也在向他們學習，看著陸生們不僅僅是具備聰明的才能，更是願意對於不熟悉的產業、風俗習慣提出疑問，積極的學習。他們如此正向熱情的心態感染了我，開始反思自己是否總處在舒適圈，似乎應該向他們一樣，懷抱著更多熱忱以及勇於學習的態度，來面對所有陌生的事物。於我而言，此次旅程不僅僅是與可愛的陸生們結下美好的緣分，從他們身上所習得的進取心更是珍貴的收穫。

難忘的九天八夜，已經與此次共創美好回憶的陸生們約定好，將來要去中國大陸看看他們的家鄉，也希望有機會他們能再訪台灣。依依不捨的別離，留下的不是遺憾，而是一定要再次相見的期望。（徐璽／台灣大學財務金融學系學生）

（本文來源《奔騰思潮》）

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