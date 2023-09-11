根據ETtoday新聞雲11日最新總統民調及美麗島電子報第34波、35波追蹤民調，國民黨總統參選人侯友宜都躍居老二，終於可以把「老三盒餐」送給民眾黨參選人柯文哲了。只是侯陣營沒本錢喜出望外，因侯只微幅領先，距離領先幅度可以端上檯面作為整合籌碼，還有段遙遠距離。

侯民調上升主因是提出人民有感的政策，包括80歲以上免巴氏量表、65歲以上長者免健保費、33K基本工資、癌症基金、花東快速道路及富人稅等；其次是綠營最近集中火力打柯，把民眾黨地方黨部打成黑道堂口，加上唯一的地方首長新竹市長高虹安，貪瀆官司纏身又陷入豪宅名車風暴，柯的民調不掉才怪。

侯民調回升另一重要原因，是侯放軟身段後，地方派系明顯整合與國民黨正藍軍逐漸歸隊。種種跡象顯示，侯的支持度不論是年輕或中間選民都緩步爬升中，後續侯除了要持續端出政策牛肉，更要謹記立法院前院長王金平的競選箴言。

自5月17日獲徵召以來，侯的民調低迷了1個多月。最近侯勤跑嘉義、台南等艱困選區，腰變軟、嘴巴也更甜了，愈來愈有自信的肢體動作，顯見侯已開始融入大選，逐漸掌握大選的竅門，放下了新北市長高票連任的自負姿態。

眼前侯友宜最嚴峻的試煉是坐穩老二、伺機趕上龍頭的民進黨賴清德。關鍵挑戰是14日的訪美行，一定要提出讓人眼睛一亮的兩岸政策，並在台美默契下安排外媒專訪，讓全世界看到2024台灣總統大選，選侯友宜保證兩岸和平，選賴清德則有戰爭風險，到時人民自會有所抉擇，如此侯的民調10月初就有機會大躍進。