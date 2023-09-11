由印尼主辦的東協峰會及東亞峰會日前結束，中美俄三大國領導人缺席，因而失去亮點，反而讓日本排放核處理水造成的海洋汙染疑慮，成為會議焦點。大陸總理李強與東協國家表達反對的立場，環保人士也聚集場外抗議。東協原本希望討論緬甸和南海議題，卻因大國領袖缺席與日本核汙水問題而失焦，沒有具體的成就。東協峰會的價值與未來，在東協國家間引起討論。

大國領袖缺席 峰會失焦

中國在東南亞影響力與日俱增，今年主辦國印尼雖走不結盟路線，卻對美國展現誠意，刻意將峰會由11月提前到G20之前，以方便拜登順道與東協領袖會面。無奈拜登不領情，決定到印度參加G20峰會並於會後訪問越南，卻缺席東協峰會，而由副總統賀錦麗代表，讓印尼大失所望。

拜登去年參加了在柬埔寨的美國與東協峰會，是2017年以來美國總統首次出席，這次仍舊缺席，顯示美國對東南亞的興趣遠不如東北亞；另方面也反映近年來美國對多邊組織興趣缺缺，寧可自行組織一些小圈圈或是強化雙邊關係，企圖各個擊破，完全主導。

中國大陸由總理李強出席，他承諾，中國將與東協建構更緊密的命運共同體，並提出4項建議，包括攜手打造經濟增長中心、推進新興產業合作、維護地區和平安寧，以及擴大人文交流。他在出席「東協+3」峰會則意有所指強調，各國須妥善處理分歧和爭端，反對選邊站隊、集團對抗、新冷戰。

中方歷來由總理出席東協峰會，不能將習近平缺席視作中國不重視東協。相反地，東協的團結有利於中方在當地發揮更大影響力。因為在RCEP的經濟整合以及中國輸出基礎建設的帶動下，東協已經成為中國最大的貿易夥伴，北京在東協的勢力更為深入，中國大陸的影響力就反映在這次東協峰會的聯合聲明上。

8月底大陸公布的新版地圖納入了與東協多國主權重疊的區域，引發菲律賓、馬來西亞、越南等東協成員國不滿，並向東協施壓，但會後聯合聲明對此隻字未提。南海行為準則在這次峰會沒有明顯的進展，但也沒有讓爭議成為焦點。今年以來中菲兩國為了南海爭議摩擦不斷，菲律賓總統小馬可仕7日在東協峰會致詞表示，無意讓南海緊張局勢升高，願意根據《南海共同行為宣言》，敦促各方自我約束，避免採取單方面、獨斷的行動，以免加劇區域緊張以及在南海的誤解與誤判。

政治經濟整合 尚須強化

另一個會議重點是緬甸問題。由於東協堅持不結盟、採用協商一致的決策模式和不干涉他國內政的原則，導致在解決一些地緣政治問題時窒礙難行，緬甸議題也是如此。

2021年緬甸軍方發動政變推翻民選政府，緬甸軍政府對所有反對派，尤其是對翁山蘇姬的支持者強力鎮壓。東協一直呼籲緬甸和平解決爭端，但在如何對待軍政府的態度上各國卻存在分歧。這次緬甸議題仍然毫無進展，聯合聲明中關於緬甸部分仍付之闕如。但取消緬甸2026年的輪值主席國地位，轉交給菲律賓，也是對緬甸軍政府的警示。

主持此次峰會的印尼總統佐科威，將東協組織比喻成一艘大船，強調「不要讓東協這艘船成為相互摧毀的競爭舞台，而要讓東協這艘船成為促進合作、創造繁榮、創造穩定、不僅為本地區，也為世界創造和平的舞台。」但是中美競爭加劇，地緣政治衝突風險增高，東協的團結與應變能力受到質疑。

新加坡李顯龍總理頗有急迫感，強調東協必須加強內部團結，並加緊和所有國家接觸。與此同時，區域經濟整合的步伐，必須與時俱進，開拓新的合作領域，如數位經濟和綠色經濟。強化東協政治與經濟的合作與整合，才能面對中美針對個別國家的拉攏與分化，提高東協整體的地位與籌碼。但是東協這艘大船，內有明顯的政經文化差異，外有大國博弈的暗中較勁，東協的未來充滿挑戰與變數。