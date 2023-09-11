電影《奧本海默》裡「原子彈之父」被美國原子能委員會拷問，經歷了長達4周的秘密聽證會，這是真實歷史的呈現，60年後，美國能源部公布了長達19卷1084頁的聽證會紀錄，字裡行間太多刻意對奧本海默的人格羞辱，核心主題是：因為奧本海默是共產黨外圍組織的成員、參與過共黨活動、家人和親友是共黨成員，所以他對美國的忠誠有問題。當年聽證會決議撤銷奧本海默的安全許可，從此他無法執掌政府部門研究工作，但68年後美國官方回復他的名譽，認為當年聽證會程序不公、不完備，並確認奧本海默對國家的忠誠與愛。

奧本海默的經歷是美國「紅色恐慌」的經典範例，40、50年代美國社會與政壇的反左派風潮打擊社會主義者和同路人。耙梳奧本海默聽證會紀錄，許多指控與今日台灣輿論抹紅的文字相似，例如日前立委王定宇高喊「中共統戰新戰術」，認為「海峽鄉建鄉創獎」頒獎給13家台灣建築設計、地方創生團隊，是滲透性傷害、控制台灣基層；民間也有聲音高喊慎防統戰，細細分析該活動的由來、組織者，「抓到」背後的指導單位就是中共福建省委，甚至「揭露」台灣的「協力者」，呼籲必須修法懲罰。

民間團體的揭露有兩個重點：兩岸交流活動背後有中共官方，中共滲透台灣已無所不在。這些都是廢話，重點在如何解讀交流的事實。兩岸交流層面本就廣，台灣經濟活動與大陸相依存深，陸客來台多時，台灣四處可見其蹤跡，農民種茶葉、文心蘭也是經濟交流；交流活動常涉及公權力，背後都有兩岸官方的影子。民間團體的指控正是68年前奧本海默被指控的邏輯，一方面進行思想審查，同時認為國家有責任清查被指控者的人際網絡。

〈奧本海默〉在台叫座叫好，台灣覺青的影評怒批美國的白色恐怖侵犯思想自由，那也應氣憤王定宇的紅帽子，讓那些被指控的台灣文化藝術工作者頭上有陰霾盤徊。

美國的恐紅、台灣的綠色恐怖犯了認知錯誤，第一，追索協力者、同路人時，只用政治看待人際網路，拋出血滴子的獵殺者沒看到人與人的真實互動。社會關係必須細緻對待，人與人的相處很複雜。以奧本海默為例，個人的名望企圖心與情慾主宰了他的生命史，不是意識形態，他是共黨前沿團體的成員、是同路人，但他更效忠自己的政治前途，不聽從任何左翼組織的要求與訓令。

第二，把共產黨看成一部嚴謹的機器，沒看到其中的主要構成是人，包含了懈怠、形式主義、個人利益與個人認知，這也是台灣高喊認知作戰者常犯的錯誤，把對岸對台統戰看成鐵板一塊。兩岸地方營造的交流背後是福建省委又如何？別以為主辦單位盡是忠貞的黨員，實情是中共的形式主義總讓其目標成效大打折，執行者的個人利益、興趣，也是台灣參與者可以鑽透、使用的利基。

冷戰學者斯巴得拉蒂（Sbaredllati）與蕭爾（Shaw）研究美國聯邦調查局如何把演員卓別林（Chaplin）描繪成陰謀反叛者時就指出，政府當局利用了本土主義、愛國情緒營造恐懼，把卓別林塑造成巨大文化陰謀的一環。都市社會學者哥薩姆（K. Gotham）研究美國聯邦調查局如何編造共黨的邪惡形象時，也指出讓美國人民恐懼的煽動者，在製造害怕的同時讓人民追隨他的領導，在煽動的過程獲益。

這不就是台灣黑熊學院等人的手段？常常發出警語說他們掌握了多少中共協力者，號稱知道很多網紅與中共資金有關，事實若如此，若有真憑實據，為何從不敢指名道姓？怕被告？那表示黑熊學院沒有道德勇氣。今日高喊「愛台灣」的恐懼製造者，自身如此膽怯，還要別人跟著他們膽怯，不接觸、不交流。

（作者為東吳大學全球華商研究中心諮委）