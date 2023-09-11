根據媒體報導，9月9日美國海軍伯克級飛彈驅逐艦「拉爾夫．強森」號與加拿大海軍哈利法克斯級巡防艦「渥太華」號由北向南，通過台灣海峽，執行「印太戰略」下航行自由任務，同行者有我海軍基隆級驅逐艦。由於早前美海軍鍾雲號與加拿大蒙特婁號經台海北上曾遭共艦蘇州號加速切至美艦船頭超車進行海上攔截戰術險爆衝突，中美軍事較量恐引發台海風波險惡並不單純！

近期媒體報導，美國海軍「美利堅」號（LHA 6）兩棲戒備群，9月15日將開赴南韓仁川外海，與南韓海軍兩棲艦艇舉行「仁川登陸73周年和美韓同盟建立70周年」紀念活動後，再舉行聯合登陸演習。

中國浙江海事局9月5日公布航行警告，共軍9月6日18時至9月10日18時，在浙江溫州與台州以東附近海域之15個點連線範圍2萬7174 平方公里執行軍事任務。依據以往東部戰區演習範圍、位置、近期亞太周邊國家情勢，推斷東部戰區向上述美韓軍事同盟演習，進行年度例行性三軍聯合演習兵力展示，屬於執行「近海防禦」戰略。

另據南海戰略態勢感知網站公布，美空軍一架WC-135R核偵察機9月6日從美軍駐日本嘉手納空軍基地起飛，穿過中國東海防空識別區後抵近中國大陸海岸，並沿浙東海空域向北，至山東青島以南黃海海域，進行抵近偵察。據信美偵察機活動與前者，以及近期中共在黃、渤海海域進行各項軍事任務與活動有關。

9月9日美國海軍伯克級飛彈驅逐艦「拉爾夫．強森」號（Ralph Johnson DDG-114）與加拿大海軍哈利法克斯級巡防艦「渥太華」號（Ottawa FFH 341）由北向南，通過台灣海峽，執行「印太戰略」下航行自由任務；同行者有我海軍基隆級驅逐艦。另我國防部於10日早上10時30分，公布發現共軍8時起，計有共機殲-10、殲-16、殲轟7、蘇愷-30、空警-500、空警-2000、運-8、運-9及無人機等各型機17架次出海活動、共艦4艘在台灣周邊海空域配合執行聯合戰備警巡；其中11架次逾越中線及其延伸線進入西南空域。以上中美軍事較量再度引發區域關注！

首先，回顧美國伯克級神盾驅逐艦鍾雲號與加拿大哈利法克斯級巡防艦蒙特婁號，曾於6月3日由南向北通過台灣海峽；期間滿載排水量7500噸，中國駐浙江舟山第3驅逐艦支隊所屬052D型驅逐艦蘇州號/132，滿載排水量1440噸，駐福建廈門第16護衛艦支隊所屬056A型護衛艦宣城號/645，緊盯美加軍事同盟；其中共艦蘇州號加速切至美艦船頭超車進行海上攔截戰術舉措。

此次，美加軍事同盟再次通過台灣海峽之前，可能觸及上述共軍在浙東海域進行軍事任務周邊，以致此次共軍東部戰區派遣2艘052D型驅逐艦、以及首次派遣滿載排水量6000噸之054B型護衛艦1艘，包抄美加2艘作戰艦、與應對我作戰艦，形成3比3態勢。因此，從我國防部在10日公布，9日共艦總計8艘在台灣海峽周邊活動觀之，可見，另外5艘共艦，可能部署在台灣西南、東南、東北海域活動。

其次，從共機蘇愷-30、殲-16、殲-10分別在福建寧德（鄰近馬祖）、由福建福州至泉州，並由莆田進入（鄰近烏坵）、由廈門北至泉州轉南向，到漳浦往台灣西南（鄰近東沙）折返漳浦進入、漳浦至短程台灣西南折返至紹安進入，以及均跨越台灣海峽中線、前述四段、台灣海峽中線以東巡航等態勢、蘇愷-30與殲-16戰機均具有遠距超視距攻擊和強大的對海打擊能力、殲-10戰機具有制空打擊與空中戒護運-9通信對抗機等，推斷上述主要模擬對美加2艦與我海峽偵巡艦多重區域制海打擊任務；亦可能含括對我外島區域拒止任務。

再者，共軍在我賴清德副總統8月18日自巴拉圭過境美國返台後，19日共軍東部戰區早上發布「台島周邊組織海空聯合戰備警巡，針對『台獨』分裂勢力與外部勢力的嚴重警告」（請參考；中共大軍演 劍指賴清德之獨來獨往？）共機共艦少部分兵力進行區域聯演。然8月底、以及9月初，有「蘇拉」、「海葵」颱風等，先後台灣南部、以及周邊海空域，進入廣東、福建沿海，引發空域與海象不佳，兩岸暫時休兵至9月8日。9日隨著美加2艦經台灣海峽南下，以及氣候開始好轉等情況下，推斷共機共艦再度回到台灣周邊海空域進行聯合戰備警巡，繼續對前述兩者反應。

最後，我國防部於9月11日早上10時許，立即公布當日0540時起，發現共機殲-16、蘇愷-30、空警-500及無人機等各型機計13架次出海活動，其中11架次逾越中線延伸線進入西南空域。另山東號航艦編隊，位於我鵝鑾鼻東南60浬朝東航行，進入西太平洋航訓。11日早上公布10至11日早上6時止，共軍機艦動態時，計有共機26架次（其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域11架次）、共艦13艘次，在台灣周邊海空域活動。可見，從前一日公布共艦總數8艘，瞬間增至到13艘，明顯為共軍山東號航母編隊數量占為多數。

查詢，中國南部戰區海軍「山東」號/17，以及航母編隊，曾於4月7至23日止在台灣東部、西太平洋進行17天，是針對蔡英文總統在美會晤眾議院議長麥卡錫返台後之「環台島」戰備警巡與「聯合利劍」演習（4月8日至10日）、與遠海綜合訓練之艦載機起降、航母艦隊、遠海航行與防空反艦反潛綜合科目等演練。

本次再度遠訓，是在山東號航母5月26日由南海、27日經台灣海峽以西北上，6月中旬在渤海演訓與北上至中央軍委檢討報告4月環島演習後，21日復經台灣海峽以西南下返駐地海南亞龍灣休整。在駐地休整3個月後，立即返回西太平洋進行遠航。依據我正、副領導人前、後在美會晤美重要官方人士，事後引發共軍在台灣周邊海空域軍演、以及賴清德共軍效應未消等情況。推斷，4月份共軍環台軍演當時的場景、演練科目等，將逐漸升溫重返台海，我軍應提早因應。

（作者為中華經略國防協會研究員、中華戰略學會副研究員、陳守仁孫學研究中心助理研究員、文化國發所博士）

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