鬼月將過，你有遇到什麼神奇的事嗎？選舉打得火熱，你還在有些不確定的迷信期待嗎？距離投票日只剩百天出頭，會有非綠大聯盟、主流大聯盟出現嗎？你覺得再給執政黨一次機會，台灣明天會更好嗎？民主選舉原本應是一場理性表達的關鍵時刻，怎麼愈看愈像一場鬼戲？

在投票日打籃球就能選上總統？這是迷信！但前美國總統歐巴馬都這麼做。歐巴馬平常會與工作人員一起打籃球。他的長期助手雷吉．洛夫以前是杜克大學籃球隊的隊長，他們開啟了一項傳統：在投票日打籃球。選舉激情活動後，投票日當天特別寂靜，只能焦慮地等待開票結果。因此，2008年在愛荷華州的黨內投票日那天，歐巴馬打了場籃球比賽，並贏得黨員的支持。但在新罕布夏州的黨內初選日，他沒有打球，最後卻輸給了希拉蕊．柯林頓。

從那時候開始，打籃球便成了歐巴馬的投票日迷信。在2008年11月4日的總統大選日，歐巴馬和他的太太蜜雪兒、洛夫以及蜜雪兒的哥哥羅賓遜，都在芝加哥與工作人員一起打球。開票結果出爐，歐巴馬擊敗對手馬侃，拿下他的第一次總統大選勝利。而在2012年的大選投票日，與歐巴馬打籃球的有教育部長鄧肯、前芝加哥公牛隊的球員皮朋和蘭迪．布朗。票開完後，歐巴馬順利連任總統。

大家也知道，歐巴馬的迷信並無法影響選舉結果，但也許就像許多人玩賓果遊戲或買樂透前要唸咒語一樣，賓果與樂透的數字早已電腦隨機排好，玩家只是被動的參與者。理性分析念咒都無效，但只有這般的儀式感，才能讓參與者發揮具體的心理效果，而這樣的人所在多有。

網球明星納達爾一定用右腳先踏進球場；巴爾的摩烏鴉隊的主將賈斯汀．塔克在換裝前會將制服、內衣、頭盔和球鞋，整齊擺放在他置物櫃前方的地板上。網球名將小威廉絲比賽期間會穿同一雙襪子、以特定的方式綁鞋帶、在第一次發球前精確地拍球5次。

行為科學家、羅德島大學暨康乃迪克學院教授史都華．維斯，寫下了《妄想的力量：迷信、儀式感與過度樂觀的非理性心理學》一書，說明怪力亂神的妄想無所不在，這雖然可恥但卻是有用！我們相信在心中跟過世的親人對話，比較容易走過哀慟的日子；重病患者在治療時有樂觀的看法，就更有機會康復；有宗教信仰的人容易覺得自己過得幸福；相信對方是靈魂伴侶對婚姻有益；過度自信的男性在聯誼時比較容易得到下次見面的機會；做惡夢有助於排解情緒，讓人更能面對恐懼。

候選人喜歡拜廟、政黨相信民調，就像買樂透前沒有人覺得自己一定不中。迷信分為三類：禁忌、預防犯錯以及帶來好運。嚴重的迷信與妄想是一種疾病，但在人生中，我們卻是靠著適度的妄想才能克服困難、達成目標、走過低潮，這甚至是生活中不可或缺的習慣。

不管是美國總統或小老百姓，每個人都有自己的獨特儀式和不合理的信念，好用來幫助自己穩定心情、堅定立場。只要有助於實現目標，這都是好的思考方式。美國心理學家威廉．詹姆斯說，如果有任何一種信念能促成我們去追求更好的生活，那這個信念就是有益的。這台灣人民都很需要，而侯友宜要去打籃球嗎？

（作者為台北市出版公會理事長）