美國總統拜登在訪問越南時透露，他在印度G20峰會間隙與代替中國大陸國家主席習近平出席會議的總理李強會談。拜登還提及了中國面臨的經濟危機、對台動武可能性較小等話題，挑起各方對美中關係的敏感神經。

拜登在越南的這席話，北京聽起來顯然相當不悅。首先，拜登在正式場合大談大陸房地產、失業率等問題，會被解讀為「唱衰中國」；其次，拜登預言大陸不會攻台，而且與大陸內部經濟問題掛鉤，除了會被批評為「干預內政」外，更會讓北京不爽。因而有人預計，繼缺席印度G20後，習近平會不會繼續不參加APEC峰會，進而令「拜習會」徹底告吹？

至少可以確定，拜登的這兩個判斷，應該是他與李強會談後，自主研判得出的結論，但語氣比較橫衝直撞。第一，美方應該確認大陸目前經濟面臨嚴峻挑戰，甚至認為習近平缺席此次G20會議，最主要原因可能並非是外交，而是要全力處理內部經濟復甦問題；第二，美方應該再次確認大陸對台和平統一、和平發展路線不變，短期內不會有攻台考量。

不難看出，拜登此次用「中國經濟危機」作為「不會對台動武」的理由，事實上是在給美方近幾年來不斷預熱「大陸攻台時間表」的行為，找了一個台階下。下一步美方可能做的，就是不再高調、清晰地表達支持台灣升高防衛能力的言行，轉而追求一個更加和平穩定、交流對話的兩岸關係，有利於美中關係和區域穩定。因此，儘管北京會對拜登此言「不滿」，但還是會低調處理。

果然，大陸外交部在回應「拜李會」相關詢問時，首先證實拜登與李強有「簡短交流」而非「會談」，說明這不是正式雙邊會見，與不久前習近平在南非金磚會議上與印度總理莫迪的「交談」定性相似。其次，大陸外交部發言人表示，拜登「希望中國經濟不斷增長，不會阻止中國經濟的發展」，而李強則強調「中美兩國應加強交流」，說明大陸仍對此次「拜李會」定調較為積極。

新德里「拜李會」的象徵意義大於實質意義，因為王毅、謝鋒等北京對美事務核心幕僚並未隨李強赴G20，這決定了雙方只會禮貌交流，不會涉獵外交、軍事、台灣等高階問題。大陸外交部長王毅訪美只是原則性回應美方邀約，至今並未成行，傳出9月底紐約聯合國大會也派出大陸國家副主席韓正代打。更何況，在美方尚未解除對大陸防長李尚福制裁的情形下，美中軍事溝通機制也遠未正常化。

過去對於美中關係，曾有一句話叫做「壞不到哪裡去，也好不到哪裡去」，而如今的狀態可以修改為「不會變得更壞，但也不會變得更好」。8月以來習近平依然對美中民間交流頻頻發聲，說明他11月參加舊金山APEC的可能性還是不小，新德里「拜李會」應是一道前菜罷了。

（作者為智庫研究員）