ETtoday公布最新總統民調，顯示侯友宜支持率以29.5%位居第二，雖然落後賴清德的36.5%，但領先柯文哲的22.9%。相較於8月底的數據，侯從25.6%增加3.9%、賴從35.4%微升1.1%、柯則從24.2%減少1.3%。整體來說，出現明顯侯升柯降的情況，不只讓侯擴大對柯的領先優勢，而侯賴之間的差距，也從近1成拉近到個位數的7%。

從交叉分析來看，侯的支持率之所以增加，關鍵在於國民黨支持者的支持率從79%提升到84.8%、其他泛藍支持者從40%增加到57%，而中間選民也從11.3%提高到16.5%。從年齡層來看，最主要的變化則在於50至59歲與60歲以上兩個族群，前者從30.7%增加到41.1%，後者則從39.8%提高到46.7%。也就是說，侯支持率之所以增加，主要是來自傳統藍營的回流，代表近期內部整合確實發揮成效。

另一方面，柯文哲的支持率之所以下滑，則在於泛藍支持率從37.2%下降到24.7%、中間選民則從35.2%減少到31.3%。也就是說，確實受到侯支持率提升的連動影響。

就目前來說，侯顯然已經站穩腳步，重新凝聚國民黨傳統支持者，而在團結藍營的情況下，自然拉開與柯的差距。不過要追過賴清德，完成政黨輪替的目標，侯則必須進入到第二階段，也就是在不流失泛藍的情況下，爭取到中間選民的認同。

以ETtoday的民調來說，侯的中間選民支持率僅有16.5%，位居第三；而在年齡部分，49歲以下的支持率都在1成多左右，支持者明顯較為高齡、泛藍。所以說，如何進一步擴大政治光譜，以及爭取壯年族群，就是最主要的任務。

此外，在野陣營也必須要針對賴清德有更細膩的戰略，否則以目前賴36.5%的支持率，扣除不投票者，換算起來得票率將超過4成，勢必將從三腳督選戰中勝出。因此針對賴的優勢客群，包括南部地區支持率49.1%、40至49歲的44.1%，以及中間選民29.6%，都必須要有所因應，比如提出南部區域治理、壯年減壓等相關政策。

近期，除了各政黨內部整合或是形象外，可以明顯看出，藍綠白都將重點放在政策攻防上。無論是侯、柯還是執政的賴，從能源、醫療到治安，其實都有相關討論。反倒是過往在總統大選裡角色占比很重的兩岸、國防、外交，關注度不若過往。從某方面來說，這其實也是台灣歷經8年的政治對峙之後，社會大眾對意識形態對立的厭惡，以及對民進黨完全執政積累的國政問題的總檢討。

從這個角度來看，在野陣營在選戰後半場，具有仰攻的戰略優勢，領先的執政方則會被迫進入戰略防禦的困境。而將承接蔡英文執政缺失的賴清德，勢必無法像上半場般持盈保泰。尤其在藍白有競逐第一打綠品牌的整合壓力下，以及侯主打政策牌後支持率出現上升後，更是如此。2024，將會是近年來少數以國政議題為主軸的總統大選。

（作者為中華青年公共參與協會理事長）