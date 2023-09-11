2023年9月10日美國總統拜登（Joe Biden）訪問越南，會晤越共中央總書記阮富仲（Nguyen PhuTrong）並簽署越南最高外交層級的「全面戰略夥伴關係」（Comprehensive strategic partnership）。拜登指出，他與中國領導階層舉行了數月以來最高層級會談，訪問越南還不忘關心台海問題，他表示，「中國經濟波動不會導致侵略台灣」。

儘管輿論界都認為，拜登訪問的目的是，拔中國的樁腳越南而來，還有更重要的是美國要拔的是俄羅斯的軍火買家而來。自從2016年美國對越南部分解禁武器出口後，美越軍事合作關係恢復正常化，加強兩國安全領域合作。拜登訪問越南，除了提升雙邊關係、經濟與安全合作，此行，還要讓中國、俄羅斯都緊張。

美越協議 平衡中國俄羅斯

拜登抵達越南河內，越南安排了共產黨歡迎美國總統到訪的儀式，學生們揮舞著美國國旗，向美國領導人致敬。這種民主與專制元素，充滿了各種不協調的矛盾與衝突。

在拜登世界裡，有著民主與專制兩大陣營，但是越南至今仍保有共產黨國家政治制度傳統，一個比中國共產黨還要共產黨的國家。在拜登的意識型態裡，不存在著美國與共產專制國家之間的友好關係；在越南共產黨世界裡，只有共同制度的俄羅斯與中國，才是最好的朋友。

今天越南，不但不放棄中國俄羅斯傳統友誼，還要拉攏美國當好朋友，到底是利益導向驅使這兩個民主與專制國家成為好朋友，還是民主與專制的界線，在利益驅動之下變得模糊。

在美國越南與中國的緊張關係日益加劇之際，宣示要成為越南戰略夥伴。升級戰略夥伴關係，顧名思義多了一層軍事與安全的合作，其中牽涉到軍事技術與合作領域。越南防衛南海發展「不對稱戰略」多年，有採購先進的武器需求，越南武器多元化政策下，不僅有俄羅斯、以色列、歐洲國家、還有日本、美國軍備。

根據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）統計，越南是俄羅斯武器與軍事裝備的最大買家之一。越南是世界前五大的武器採購國，近十年來，以色列已成為越南第二大武器供應國，僅次於俄羅斯。但由於烏俄戰爭，俄羅斯軍工複合體連帶受到打擊，在國際市場上，俄製武器被看破手腳，訂單大減，不僅如此，俄羅斯缺武器缺到還要向北韓採購，因為一場烏俄戰爭，俄羅斯在軍火市場上可以說是賠了夫人又折兵。

美國要成為越南武器新供應國

越南等不到俄製武器，只好自己辦展，吸引新的賣家。2022年12月，越南舉行首屆大型國際防務（VIDEX 2022），據說有 30 多個國家派代表出席，每個國家都希望獲得一點訂單。不只美國，還有其他國家出口商爭先恐後想要填補越南市場空缺，尤其是印度，印度是參展人數最多的國家。

白宮副國家安全顧問范納（Jon Finer）表示，拜登此行沒有軍售案要宣布，但強調美國及其夥伴將提供越南協助，以分散越南對俄羅斯武器的依賴。其實兩國早已達成協議，美國商會下屬組織美國東協商業理事會稱，洛克希德馬丁公司、波音公司、雷神公司、德事隆公司與IM系統集團等美國軍火廠商紛紛出席越南防展，並且與越南官員舉行會議。

美國軍火公司提交各種系統清單，包括直升機、無人偵察機、雷達等非致命性武器、其他各領域的監視系統等。越南已經從美國購買了12架德事隆公司的T-6德克薩斯II渦輪螺旋槳教練機，根據合約，前三架T-6飛機將於2024年第一季度交付給越南，其餘批次將於2027年前交付。

搶奪軍火市場除了具有軍事利益，還具有高度的地緣政治的意涵，尤其在印太戰略框架下，如何建構一套網絡聯盟相當重要，如果美國能讓那些傳統使用俄製武器買家改買美國武器的話，這些買家等同於加入美國印太戰略網絡之中。

由於軍火市場是一個競爭市場，美國經常採取手段，搶俄國客戶，例如俄羅斯試圖以制裁方式阻止印度採購S-400防空系統，阻止印尼採購蘇-35（Su-35），米-17（Mi-17）直升機的交易。美國賣越南軍火有條件限制，美國向越南提出多項利潤豐厚的武器採購提議，但是希望越南不要過於依賴俄羅斯軍事裝備，當作交換條件。

越南武器來源多元化政策之下，美國想要截斷越俄軍工產業鏈，提高市占率，需要時間布局。如果美國能夠搶下越南市場，拜登將為自己的政績再下一城，普丁再次成為拜登的手下敗將。拜登有無親自參加東協峰會，已不重要。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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