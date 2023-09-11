賴清德獲民進黨提名參選總統將近5個月，非常認真打選戰，綠營投入的資源也很豐沛，但民意支持度只在35%到40%之間，未能過半，民進黨的支持度也在3成5附近浮動。非常清楚，下架民進黨已成為社會共識，但「藍白合」只聞樓梯響，讓6成選民焦慮不已。

政黨輪替共同理念

其實，早在6月間國民黨主席朱立倫就倡議「非綠大聯盟」，主張在野力量應協調出一組候選人，集中力量實現政黨輪替。國民黨總認為自己是泱泱大黨，朱立倫卻能拋出非綠合作的想法，或許他已認清國民黨「今非昔比」。不過，更多人卻認為政治來自人性，人性幽暗利己，期望政治人物無私合作，實在違背人性，所謂非綠聯盟或藍白合，都是出於一己之利的盤算，政治沒有「大局利益」，跨政黨整合不可能。

果然郭台銘願賭不服輸，忘記支持侯友宜的承諾，更視關公「忠義」精神如敝屣，大肆收買地方勢力與媒體裹脅國民黨換侯，在金錢魅力下，幾位現任或卸任的縣長、議長揚言挺郭，也有中常委放話要提案換侯，對國民黨和侯友宜都造成傷害。所幸經國民黨中央與侯辦果斷處理，風波才逐漸平息，但已充分驗證政治的自私。

侯友宜與柯文哲素有情誼，柯文哲在台北市長任內，兩人經常一通電話就解決問題。兩人都曾告知友人，2024年政黨輪替是兩人共同的理念，在野陣營必須合作才有機會實現政黨輪替，兩人也指定幕僚建立聯繫窗口。初期兩陣營互動良好，但隨著選情複雜化，加上政黨有其主體性，也有自己的政治目標與選戰節奏，而且侯友宜不是國民黨主席，朱立倫有自己的盤算，「藍白合」知易行難。

民眾黨內更不乏雜音，認為國民黨老腐、形象差，柯侯合會拖累民眾黨，也有人以立委席次最大化為選戰策略主軸，還有人希望爭取副總統提名，都反對柯侯合，並不斷對媒體放話。國民黨支持者對柯文哲的「墨綠」背景疑慮很深，唯恐他選前關鍵時刻跳船賴清德，柯本人也曾說過，選後立法院三黨不過半，民眾黨願意和任何政黨合作共組聯合政府，更讓一些國民黨人反彈。

藍白啟動無色革命

不過，一個簡單的事實──台灣必須改變。蔡英文執政以來，黨內縱容派系攬權搶錢，「清廉執政」成為笑柄；對外處理不好兩岸關係，只好唯一依賴美國，造成海峽中線被抹除，台海兵凶戰危；對內侵蝕行政、司法、監察權；恣意打壓在野黨、踐踏言論自由，攬盡權力後無所顧忌大貪特貪，從台南市經發局長陳凱凌涉貪接受性招待、行政院前發言人陳宗彥接受性招待為人喬事、行政院副院長鄭文燦等綠營高官、民代與im.B詐騙案主嫌不當往來、台鹽綠能前董事長陳啟昱涉利益輸送、立委賴品妤之父賴勁麟大賺綠電財、農業部長陳吉仲說不清理還亂的「超思」進口雞蛋爭議事件，真是罄竹難書。

若民進黨繼續執政，兩岸關係會更壞，兵員、國防預算、儲備彈藥武器都要繼續增加，台灣會更危險，經濟挑戰更大，一黨威權體系固化貪汙會更嚴重，以台灣選民的智慧不可能接受，相信侯友宜與柯文哲對民意應有清楚的認知，不會逆勢而為。

不要忘了2000年的殷鑑，當時有陳水扁、宋楚瑜、連戰3組主要候選人，非綠選民雖發動「棄保」，但棄不乾淨，最後讓陳水扁以39.3%選票取得大位，連戰分走23.1%，宋楚瑜小輸扁2.46個百分比，以36.84%的得票飲恨。事後證明陳水扁是一個失敗的總統，這場選戰不但是宋楚瑜的不幸，更是國家的不幸，侯柯需以此為鑑。

「藍白合」不能只是口號，侯柯兩人最遲應在9月底表態，「藍白合」也不能只是選戰策略或政治分贓，而是在追求國家長治久安。宣示合作只是第一步，接下來應整合政策。整理兩人近期談話可以發現，兩人理念趨近，整合應不難，兩黨若能聯手召開國是會議，廣納民意凝聚「台澎金馬新共識」，將能激發6成選民的熱情，不但可一舉勝選，更將啟動「無色革命」，帶動台灣升級。