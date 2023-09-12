上回小文談米其林星級美食，媽媽問了：米其林是什麼？不是冰淇淋吧！以前你不是在米其林上班嗎？

是的媽媽，不是冰淇淋。1992我在米其林，但隔年我就去教書了。媽媽説得對，我們老實人。爸爸軍人，媽媽在公家機關，姐姐教書，弟弟還上學，典型的軍公教家庭。

而台灣米其林指南2023，曰前公布摘星名單，小弟有幸曾為米其林人，而今説米其林事，算是適得其所。1992我進米其林總代理，有法籍駐台代表，親自簡報介紹。説1889年，法國中南部有對兄弟，姓米其林，名安得烈和愛得華，合創米其林輪胎公司，為了促銷，發行文宣小册子贈送，內含地圖，加油站，如何換胎，以及餐飲住宿的資訊。結果大受好評，於是在1920年，米其林指南開始販售。

後來有星级餐㕔評鑑，一星是優質烹調，不妨一試。二星烹調出色，值得繞道前往。三星烹調卓越，值得專程前往。另在1997有米其林必比登紅R 標誌制度，代表料理高貴不貴，千元台幣可吃三道佳肴。

話説米其林指南，其核心價值有六：匿名，獨立，專業，可靠，熱忱，品質。雖然崛起很早，行之有年，米其林指南有其傳統，歷史，經驗和公信力，但也有些盲點。如食飲是文化的一環，文化和民族性的差異如何克服？更有些特色食物，匪夷所思。如內地貴州的牛癟湯，牛糞火鍋，台灣的臭豆腐，寮國的牛屎湯，瑞典的鯡魚臭罐頭（據說臭度勝臭豆腐19倍），還有義大利的活蛆乳酪等等。沒有足夠文化基底，這些食物根本難以想像。

還有西餐中餐的刻板印象，各種地方菜系的百家齊鳴，又要如何是好？如2018中國，就有自創的黑珍珠餐廳鑽石指標。謂之中國人自己的美食榜，不勞外邦他人來點評。説到不平之鳴，即便如今年台灣的米其林指南公布後，就有某名厨立即網路黑屏，類似不予認同或無言抗議。但黑珍珠是以鑽石分高下，三鑽是一生必吃，二鑚是紀念日必吃，三鑽是聚會必吃。如台北的logy ，少帥禪園曾獲一鑽。另有MUME，RAW，和君品酒店的頤宮獲二鑽。

其實小弟也不懂吃，但就人云亦云，也跟風去吃米其林。就按圖索驥台北南機場夜市，不知名推車燒餅，有得過幾次必比登，凑個熱鬧排起長龍。鐵桶碳烤，4種口味。網稱無名燒餅攤，初以為是店家自謙，沒想還真是平凡無奇。份量頗少，口味一般。也誠如網評所述，雖不難吃，但勝過他的燒餅鋪，不知凡幾。不算服務不好，因為幾乎沒有服務，何況熱誠？可能人太多，但完全不解米其林專家的想法，這款酥餅，街頭巷尾的豆漿店常有。顯然米其林的迷思，不但深而且廣。

小弟教書多年，也有些觀光餐飲科系學生。他們白天上課，晩上打工實習打工，有的只拿基本時薪。偶有些乖孩子，説日日端盤子，服侍他人，有朝一日，也要帶爸媽來吃星級大餐。我聽了一則感動，隨即有些感傷。日前吃過一碗，星級港點炒飯，常人約5口即見底，要價數百台幣，如要讓爸媽飽餐一頓，至少得打工10幾小時。這種美食迷思，社會現象，和輿論吹捧，還有各式氛圍的推波助瀾，凡此種種華而不實，真該鼓吹嗎？而爸媽坐在一旁，還吃得下嗎？更别説現下萬物齊漲，要台幣千元，吃三道必比登料理，早已成過去。

什麼奢華菜色，大魚大肉，不都只是穿腸而過？何必米其林，何苦米其林，也不用米奇和米妮，乾脆就來個冰淇淋好了。（黎家慶/英文教師）