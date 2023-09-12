屈指一算，個人來去香港的次數竟然有十多次之多，縱然嚴格來說，我絕大多數都是在早先的九龍啟德機場，或是後來的赤鱲角機場閒晃，以等待登上下一班中轉航班前往目的地，此乃當年在蘇州工作時，正值兩岸尚無直航班機的政治氛圍，我等必須借道所謂「第三地」轉機往返台灣和內地間，再加上一次搭乘國泰航空航班往返美國和台灣，又有機會在香港轉機。不過我在機場倒也沒有閒著，反而充分利用時間駐足於機場書店，享受著翻閱兩岸三地的歷史叢書，這彷彿又像回到了少年時去偷看港版禁書（記憶最深刻的是香港版的《李宗仁回憶錄》）那股「偷情般」的快感。

2000年1月底，偕同新婚的蘇州妻子返台過年。我們在赤鱲角機場下飛機後，馬上憑藉著北京政府核發的「入台證」入境香港，並風塵僕僕地前往香港中華旅行社，好領取台北政權真正得以入境的「入台證」。稍事休息，我們小兩口在旅館附近以廣式燒臘粉面果腹，於華燈初上時信步街頭，完成了與東方之珠接地氣的初體驗。

十多年後，我們一家相攜太座的娘家親戚，一大早從廣東省深圳市經由羅浮口岸進入香港特區。通關時4種不同的閘口吸引了我，我們父子三人使用美國護照，必然遵循「外國人／Foreign Nationals」的窗口辦理通關，太座與家人一行則前往另一頭通道，該處盡頭卻分流至3種不同的承辦窗口，且各有著醒目的「內地同胞」、「港澳同胞」、和「台灣同胞」之中文標示，好分別指引3種不同的證件持有者。最玄妙之處為此三者所對應的英文翻譯俱為「Chinese Nationals」（按：中國國民之意），如此饒富政治內涵的權宜安排也讓略懂漢字的犬子們覺得嘖嘖稱奇。

通關後隨即搭乘港鐵列車抵達了九龍半島的尖沙咀站，我提出籌備多時的旅遊攻略，建議約略參訪海港城購物中心便可，隨即乘坐「天星小輪」前往對岸的香港島，再至太平山頂參觀蠟像館等設施，待夜幕低垂遠眺維多利亞港的夜景後，即可下山搭船前往澳門的旅館住宿。豈料，太座堅持要待在海港城內「血拼」，我也只得捨命相隨。

海港城面積甚大，但除了餐廳以外，竟然找不到可以坐下歇息之處。當兩犬子直呼無聊，我父子3人總算得空脫隊，並尋得地下室的一處階梯席地而坐。兒子們拿出遊戲機打發時間，我則手掌托著頭部就著膝蓋打了一個小盹，期間還一道外出跑了一趟麥當勞補充精力，再返回與逛得人仰馬翻的太座和家人聚首。

這會兒總算按照我壓箱底的腹案，一同前往九龍半島最南端星光大道，吹著海風，隔海向南凝望香港島，並想像著由對岸太平山頂俯視的感受，最終揮別了九龍，換乘水翼船前往澳門。而兒子們這次的香港之行，印象裡除了羅浮口岸通關閘口的英文翻譯標牌、香港的車子靠左側行駛、街上的英式紅色雙層巴士，剩下的就是海港城、海港城、還是海港城了！

事實上，海港城內物價比美國還高些，加以考慮到回美國的行李負重，太座在海港城內竟然啥都沒買，她也因為沒有聽我這位「專業導遊」的安排而懊悔不迭。不過我已經允諾將計畫我倆第三次的香港行，前提是這次行程無論如何不能碰觸海港城了！