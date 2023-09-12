剛辦完G20高峰會的印度，從今年初以來已締造多項世界紀錄：以14億人口超過中國大陸，且40％的人口是在25歲以下，意味著擁有全球最龐大的年輕勞動力；繼美俄中之後登月成功，展現太空強國的氣勢；做為今年G20輪值國，也順利讓非洲聯盟比照歐盟，成為G20正式成員，G20因此擴容為G21。

印度總理莫迪成功激勵人民的國家榮譽感，接下來不僅規劃將印度英文國名變更為「Bharat」，2029年之前，還有GDP「超德趕日」、成為全球第三大經濟體的世紀願景要實踐。然而，在印度「大國崛起」之前，還有諸多外交與內問題有待克服。

在外交政策上，成為聯合國的常任理事國，是印度的最高目標。莫迪若能達到這個目標，必定能夠名留青史。然而，人算不如天算，2018年開打的美中貿易戰、2020年開始的三年新冠疫情，以及打了近19個月的俄烏戰爭，改變了國際軍事、政經、能源、糧食安全的格局，也打亂了莫迪的盤算。

一方面，因為戰事延宕，美國和北大西洋公約組織的成員國家，不斷強力軍援與金援烏克蘭，促成美國重獲在歐洲事務的「話語權」；七大工業國（G7）和美國印太戰略，以及美日與美韓的「聯盟一體化」，反而讓印度在美中大國博弈過程中，有被邊緣化之虞。另一方面，印度奉行「不結盟主義」，在俄羅斯和美國之間尋求最大的國家利益，特別是俄羅斯因為俄烏戰爭被制裁，印度採購低價的原油，再以更高價格轉賣獲利，雖展現因時制宜的靈活外交手腕，但也可能置自身於走鋼索的處境。

而在中印關係上，儘管在8月下旬於南非舉行的金磚高峰會議上，莫迪和中共國家主席習近平曾舉行非正式會談，暫時擱置領土糾紛的軍事對峙，維持和平穩定的邊界關係，但到了9月上旬，習近平卻決定不參加今年的G20峰會，這不僅是他2013上任以來首次缺席G20峰會，也讓外界高度期待的習拜會落空，更凸顯出中印關係的「緩和」無法持久。

事實上，近期莫迪政府頻頻對在印度投資的陸企出重手，也令中方不悅。除了手機大廠小米在印度的6.8億美元財產被沒收之外，電動車大廠比亞迪原擬斥資10億美元，希望在印度建立電動車生產線，也因為印度國家安全的考量，被莫迪政府拒於門外。雖然外界解讀印度是在扮好美國印太戰略成員的角色，日前輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳到訪印度，更讓莫迪添光，但印度政府動輒沒收外資財產之舉，卻也不免讓國際企業心生疑慮，唯恐未來會步上陸企後塵。

在農糧出口上，印度無疑是個大國，有鑑於氣候變遷衝擊產量，莫迪政府最近發布的幾項維持國內糧食安全宣告，就震撼國際市場。身為全球最大的大米、洋蔥出口國，印度政府卻從下半年起，陸續禁止「非香米類的白米」、洋蔥出口，針對出口的蒸穀米課徵20％關稅，針對洋蔥更課徵40％的關稅。此外，由於嚴重缺水造成甘蔗產量銳減，政府在8月25日則再發布糖出口禁令。然而上述出口禁令，也反映出印度國內的糧食安全已備受威脅。

而在內政上，從2014擔任總理迄今的莫迪，將在明年大選追求第三個五年任期。儘管從今年下半年起，他在外交場合與航太領域似乎為印度人民累積了可觀的國家榮譽感，但這個號稱世界最大的民主國家，其新聞媒體、司法、國會、內閣、政黨運作乃至選舉機制，卻在莫迪任內遭到系統性削弱。也因此，26個在野政黨已在7月下旬組成「印度國家發展包容同盟」（The Indian National Developmental Inclusive Alliance, INDIA），準備挑戰莫迪所領導、號稱有1.8億黨員的印度人民黨。

由於印度國家銀行在2022年9月預估，印度將在2027年超越德國，隨後在2029年超越日本，而成為全球第三大的經濟體，因此印度人民黨當時即發文宣稱，莫迪政府的變革，可望讓印度實現成為5兆美元經濟體的目標（2022名目GDP為3.38兆美元）。不過，要達成此一世紀野望，在政治上的前提，是莫迪能明年有驚無險地贏得大選；在經濟上的前提，則是能擺脫當前全球經濟下行的趨勢，讓內需與出口都順利發展，以及成功吸引大量外資投入印度市場的開發。換言之，「超德趕日」、GDP「5兆美元」的新願景，還有很長的一段路要走。