印度右翼團體長期反對「印度」這一國名，認為是英國殖民者引入了「印度」一詞，因此要求政府把國名改為「婆羅多」。目前，印度政府尚未就更改國名一事做出正式表態。

有趣的是，鄰國巴基斯坦見獵心喜，表示如果印度在聯合國層面不再使用「印度」這一國名，巴基斯坦可能會提出使用「印度」這一名稱的主張。

無獨有偶，要求改國名的，台灣的獨派團體比印度的右翼團體還要更早許多年。台灣獨派要求修憲建國改國號，已經叫了30年。蔡政府執政這8年，試圖改國名為台灣，但是又不敢完全拋棄「中華民國」這個已經存在112年的外殼，只會玩弄中英文的文字遊戲；一邊自稱是中華民國（台灣）或中華民國在台灣，一邊在歷年的雙十國慶文宣上，讓中華民國國名消失不見。今年的雙十節，也是蔡政府的末代國慶日，乾脆用英文標註雙十節為「台灣國國慶」 （Taiwan National Day），企圖明修棧道、暗渡陳倉，欺瞞對英文不求甚解的多數台灣民眾。

雖然民進黨總統候選人賴清德，為了拉攏中間選民，已經宣稱：台灣已經獨立，名字就叫「中華民國」，但獨派心照不宣，知道這只是個權宜之計的煙霧彈，暫時忽悠國人，等到這位台獨金孫當選總統後，他們必然會理直氣壯地修憲改國號為「台灣共和國」。

這個情形跟印度很像。民進黨獨派認為「中華民國」是外來政權引入的國名，是台灣人失去主體性的恥辱象徵。原以日本皇民為傲的台灣獨派，被「中國人」越洋統治後70多年，念茲在茲的，就是要將「中華民國」這個國名丟到太平洋，用「台灣國」取而代之。

一旦台獨政府改國名為「台灣國」後，對岸的中共政府，極有可能像巴基斯坦一樣，你不要的「中華民國」國名，我撿來用，讓中華民國徹底從地圖上消失。

這情況就像8年前民進黨幾個無知政客，曾要求綠營掌控的「中華航空公司」改名為「台灣航空公司」。對岸知道這個消息後，高興得快瘋了，因為他們可以無償取得這個價值千億的航空公司商標，簡直是天上掉下來的禮物。除此之外，「台灣航空公司」還得重新向國際航空組織申請機場代號、飛航路線、航班班次等，對公開上市的航空公司而言，簡直是場無邊的噩夢！

印度政府恐怕還沒有預料到，一旦他們改了國名，他們的印度航空公司也得跟著改名為婆羅多航空公司，原來價值連城的公司名字，就被巴基斯坦免費取走，經濟損失恐怕難以估計。

從印度極右派要求政府改國名到台灣獨派要求政府改國名，都說明了一件事：政治人物企圖用民粹來做廉價的政治操作，只能證明自己是群無腦政客：為了成就一己之私、一黨之私，置國家及企業的利益於不顧，終會遭到民眾的唾棄！

（作者為作家）