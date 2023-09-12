正當俄烏戰爭仍在如火如荼地進行當中，負責反攻戰爭的烏克蘭國防部長列茲尼科夫日前被解職了。陣前換將乃兵家大忌，若非爆出重大涉貪醜聞，自2011年11月起即出任國防部長，且與西方國家建立良好溝通管道的列茲尼科夫，怎會被迫離開現職？這說明涉貪事態嚴重，到了不得不處理的地步。

尤其是負責後勤的副部長沙波瓦洛夫之前已先行去職，另外兩名官員前政府採購部門副部長赫梅利尼茨基涉貪近300萬美元，和對外經濟活動協調部副部長捷列先科涉貪130萬美元，被查出的罪行是向軍隊提供劣質防彈背心。即使涉貪事件與列茲尼科夫似無直接關係，然而他顯然難逃督導不周之責。

實際上早在2023年2月俄烏戰爭將滿一年之際，烏克蘭執政黨議會領袖阿拉卡米亞即表示，列茲尼科夫將轉職，可見涉貪醜聞已有一段時日。儘管德國、英國或美國的媒體評論，多認為沒有必要更換國防部長，烏克蘭總統仍決定更換，若非已引發難以壓抑的民怨，又豈會如此！畢竟國防部為軍人採購的食物，如雞蛋、甜菜根、高麗菜、馬鈴薯等經常使用的食材，都高於市價兩到三倍，使民眾難以坐視。

在烏克蘭軍隊反攻不順的「前線吃緊」之際，卻爆發後勤支援部門正在「後線緊吃」，怎不令人感到不可思議，心想為何有人在國難當頭還要涉貪呢？實際上在台灣也有類似的情況，在新冠疫情肆虐、國人亟需疫苗來對抗新冠病毒之際，卻傳聞相關有力人士基於各種理由阻擋疫苖進口，有置國人生命健康於不顧之嫌，究竟實情如何，恐怕得等到相關文件解密之後才能知曉，然而這些傳聞應不是空穴來風！

此外，當國人亟需快篩劑來檢測是否感染新冠病毒，以採取有效防護措施，避免將新冠病毒傳染給周遭未感染親友之時，卻傳出有前身是小吃店資本額為200萬台幣的生醫公司，拿到政府16.5億元的快篩試劑訂單。據聞這家公司沒有實績、沒有經驗、代表人信譽不佳，致使採購案疑點重重。不知是否經媒體曝光，該生醫公司決定棄標，但是否有人藉機發國難財，仍應查明。

當然最近炒的火熱的資本額僅有50萬台幣的超思公司，負責人只出資1千元就擔任了董事長，即能自巴西進口8814萬顆蛋，總支出金額為6.69億台幣，佔進口雞蛋專案的60％！資金調度能力驚人！更令人質疑的是，該公司在2022年9月5日成立後，2023年2月24日申請停業、3月2日申請復業，並於3月10日參與國貿局對進口商召開雞蛋專案進口說明會，復業似乎就是為了專案進口雞蛋的標案，否則豈會如此湊巧？其中是否有人利用缺蛋危機圖利，也賴檢調後續偵辦！

從傳聞有力人士阻擋新冠疫苖的進口，到小吃店拿到政府快篩試劑訂單，以及一人公司得以自巴西進口雞蛋，佔進口專案的60％，似乎都有人為操作圖利之嫌，否則怎麼有如此多超越常理的事情發生。究竟實情如何，恐怕得等到政黨輪替後，才能透過司法單位來釐清真相。不論是從烏克蘭到台灣，都可看出即使國難當前，都會有人藉機想要發國難財。此種「前線吃緊、後線緊吃」的情況，豈能任其繼續發展！

（作者為南華大學國際事務與企業學系教授）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※