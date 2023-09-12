印度上週末風風光光辦了二十國集團（G20）峰會，美國總統拜登還提前到達與印度總理莫迪舉行會談，印度並邀集非洲國家聯盟與會，展現強烈的企圖心。印度想要利用這次峰會證明自己的國際上的關鍵地位。印度這幾年受惠於中美摩擦，國際投資增加，美國刻意拉攏，人口超越中國，經濟快速成長，因此國際地位大幅提升。但是印度若想藉由這次峰會證明自己的大國地位恐怕還有漫漫長路，更重要的是G20的舞台已經變調，在錯誤的舞台無論再多的賣力演出，恐怕也難逃聚光燈一一熄滅的命運。因全球化而生的G20，也將因為在去全球化或至少至美國已無心領導全球化的背景下，也終將式微。

G20就是G7的擴大，G7的出現就是解決1970年代的石油危機，由美國出面邀集七大工業國共同協調一致立場，鞏固二戰後的布列頓森林體系的經濟秩序。到了80年代議題逐漸擴大，加入國際政治等新議題，往往這七大國領袖加上歐盟代表的決議，決定了全球的政治經濟發展方向，可謂風光一時。

但是到了1990年代末期，新自由主義引導的全球化浪潮席捲世界，資金、商品、資訊自由快速的流動，帶動一些發展中國家的繁榮，但也加速經濟波動與風險。由於金融危機在世界上此起彼落，加上新興經濟體的壯大，既有的G7峰會的影響力下降，於是在1999年在原有的G7基礎上加入金磚五國（巴西、俄羅斯、印度、中國、南非）以及七個重要經濟體（墨西哥、阿根廷、土耳其、沙烏地阿拉伯、韓國、印度尼西亞、澳洲）成立二十國集團。到了2008年美國出現金融危機，美國需要各國合作解決自身的燃眉之急，於是將層級提高，成為元首與會的重要國際領袖峰會。從此新興經濟體在國際的話語權加重不少，但是基本上還是為了維繫美國主導的布列頓森林體系的體制。

布列頓森林體系對於穩定國際金融秩序有重大的貢獻，美國在這個體系中有超乎比例的影響力，例如美國在世界銀行與國際貨幣基金組織都具有一票否決的特殊地位。如果美國願意大度無私的提供國際社會公共財，各國讓美國抽取一些利益，大家也都沒有太多的意見。

問題是美國的經濟日益惡化，無力解決內部的金融與社會問題，二十一世紀初又大舉用兵，只能靠擴大舉債與貨幣超發來飲鴆止渴。不僅如此，美國還常常利用其金融特權將貨幣與支付體系武器化，長臂管轄或干涉他國內政。美國金融危機發生後，中國也出現生產過剩與資金浮濫的問題，必須為手上的美元資產尋找出路。川普上台又對中國發動貿易戰與科技戰，時續至今。俄烏戰爭爆發後，美國與西方資本明目張膽地沒收或扣押俄國政府與私人資產。俄羅斯被迫放棄美元，同時讓許多與美國不合或齟齬的國家心生警惕。俄烏戰爭讓去美元化的議題正式浮上檯面。過去盛極一時的全球化受到嚴重的挑戰。

原本G20的組成差異就很大，不同於G7的同質性較高，很難達成一致的決議，加上又沒有常設機構處理日常溝通運作的事宜，功能性本來就不強。回顧歷史，自2009年在倫敦達成合作高峰以來，有意義的協議越來越難見到。

俄烏戰爭後西方國家希望利用這一平台羞辱俄羅斯，只是造成內部更大的分裂。因為第二大經濟體的中國與俄國關係密切不願表態，而這次主辦的印度與俄國素來交好，又利用機會大量從俄國買入廉價石油，也不願得罪俄國。大部分的成員國也不願在中美競爭中選邊。G20在中美競爭與俄烏戰爭衝突下的分裂擴大，很難在其他方面協調出有意義的合作。

這次峰會原本外界預期不會有聯合聲明，但是出人意料地達成了一個充滿爭議的聲明出來。這個聲明沒有譴責俄羅斯發動戰爭，又降低環保目標不承諾放棄石化燃料。這份聲明讓印度大獲全勝，但在西方國家內部引起不滿，認為這已違背西方一貫的主流價值。這樣的聲明只凸顯G20已經淪為政治大拜拜，大而無當的本質。

原本G20的成立與升級就是為了規範全球化，但是中美競爭與俄烏戰爭使得全球化出現逆流，前途未卜。美國刻意壓制中國崛起，並且無意繼續為全球化提供公共財，開始採取保護主義。中國不再寄望美國，決定另起爐灶，強化與南方國家關係。上月的金磚擴員足以窺見，中國的努力漸有所成。中方對維護美國既有利益的體制自然興趣缺缺。

固然印度在G20努力表現，也取得成果，但也未能改變G20沒落的命運，印度的勝利正好敲響G20的喪鐘，G20將漸漸步出歷史舞台。

（作者為自由撰稿人）

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