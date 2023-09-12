曾任上海市委統戰部長、現任上海公共關係協會會長的沙海林日前投書媒體，透過回顧抗戰歷史，對處理中美關係、兩岸關係提出思考。在談及對台工作時，沙海林建議要對民進黨內不同派別採取不同策略，也要以動之以情、曉之以理態度與「不統不獨的中間力量」交往。沙海林這篇文章雖不代表官方立場，但以他的地位與影響力，很值得推敲。

對台統戰採不同策略

沙海林在台灣頗有知名度， 2014年賴清德以台南市長身分訪問上海，正是由沙海林接待，2016年沙海林以上海市委常委身分來台出席雙城論壇，並與柯文哲會晤，是除了2018年以個人身分來台弔唁江丙坤的前海協會長陳雲林以外，蔡政府任內陸方來台級別最高的官員。此外，中共十九、二十大台籍代表盧麗安，是由沙海林介紹入黨。

沙海林的經歷不止兩岸交流，他是第一批從地方政府選拔至大陸外交系統服務的官員，曾擔任大陸駐美公使銜參贊、駐愛爾蘭大使等職位，這批為數不多的「黃埔一期」幹部，包括現任國台辦主任宋濤。沙海林退居二線後，仍然透過撰文思考大陸對美、對台工作，並透過媒體創造影響力。台灣在解讀大陸照本宣科的官方論述之外，亦可藉此理解大陸戰略思想的動態。

乍看沙海林這篇文章標題〈敢於鬥爭善於鬥爭 以鬥爭求合作促統一〉，全文貫穿「鬥爭」、「統戰」等概念，看似是強硬的基調，深究卻可發現其務實與彈性。他把民進黨分為「頑固派、務實派、溫和派」，把統派分為「左中右」三類，還提出「不統不獨的中間力量」，並視為可以溝通、爭取的對象。眾所周知，北京對台論述雖有感性話語，但涉及政治立場往往充滿剛性，非統即獨，沙海林的提法，超越了剛性的政治論述。

無獨有偶，早在2年前，被外界稱為「知台派」和「知習派」的大陸全國台灣研究會會長汪毅夫，發表的一篇〈台灣問題與研究台灣問題的立場〉，與沙海林這篇文章具有異曲同工之妙。汪毅夫此文發表後，多數台灣媒體摘要為「反共藍與台獨綠皆是敵對力量」，猜測大陸不再信任國民黨，將藍綠同質化對待為「反共拒統」的敵對勢力，並預判中共對台政策將更加強硬。

但仔細讀完汪毅夫此文應可了解，這種解讀顯然是盲人摸象，完全沒抓到重點。當然，汪毅夫在文中確實用了很多史實，來鋪墊國民黨內一直以來都有強硬反共、堅持反對大陸「一國兩制」的派別。但文中還藏了一條暗線，那就是試圖論證，台灣黨外勢力以及後來的綠營內部，也存在不認同台獨、或不屬於「敵對勢力」的群體。例如，援引《美麗島》雜誌發刊詞「台灣人民對中華民族的貢獻」，並稱「國民黨不是鐵板一塊、民進黨也不是鐵板一塊」。

非獨陣營皆可以交往

無論是汪毅夫2年前的舊文，還是沙海林近期的投書，寫作背景基本都是美中激烈博弈、台海情勢緊張、兩岸交流受阻的大環境，汪毅夫和沙海林的觀點，某種程度上具有傳承和發展，可以粗略總結如下：其一，台灣不是「非統即獨」、「非藍即綠」，更不是「非我即敵」，只要不是頑固反中、台獨的人，都是大陸可以交往、合作的對象；其二，大陸對台工作應回歸初心，那就是以人民為中心，爭取最多數的「台灣人民」。

從2024大選的情勢來看，台灣選民已向中間移動，藍綠二元結構、統獨二元結構都不復存在。民進黨前後已執政15年，即使繼續執政也無法改變「兩岸同屬中華民國」的憲政體制，台獨淪為情緒動員的選舉策略。當前的台灣社會民意，既可以看成「統與非統」，也可以看成「獨與非獨」，關鍵在於如何客觀理解，以及如何透過兩岸交流再造人心。

台灣人擔心大陸對台動武，但對台動武條款早已明確載於《反分裂國家法》之中。除了謀求法理台獨以外的所有人、所有黨派，都是非獨陣營、都不是敵對勢力，也都是大陸可以交往的對象，沒必要再以藍綠畫線，此乃大陸對台「無色覺醒」的思考方向。