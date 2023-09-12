雲壤海軍基地，位於柬埔寨南部，暹羅灣（泰國灣）沿岸的一處港口，是中國大陸自2017年以後的第二個（吉布地共和國的保障基地為第一個），也是在印太地區的首個海外基地。已近完工的海軍基地碼頭，根據近期衛星照片情資顯示，依其尺寸估算將可停泊航空母艦，為大陸在暹羅灣提供軍事戰略上的優勢。

據西方媒體報導，這代表大陸在整個南海的戰略布局將有重大的改變。因為該軍港一旦啟用，除了使大陸於南海的軍事部署與後勤整補更加便利，該基地亦可監控，並影響航向爪哇海等海域，與麻六甲海峽等通往印度洋的重要海上航線（據統計，全球仍有40%的海上貿易需要經過該海峽）。

因此西方國家擔憂的情況，是北京政府為了挑戰美國的軍事實力，以及支持解放軍於海外的軍事行動，並對華府及其盟友施加政治與軍事上的壓力。但是他們卻陷入一個盲點，認為大陸的戰略太過深遠，導致歐美國家被迫進行所謂「打地鼠」的防堵作為。

首先，我們應明白一件事情，當國家政策朝向經濟發展的目標前進時，需要以強大的軍事力量作為支撐，以鞏固國家利益安全與經濟政策推展。所以，大陸的國家戰略一直都很明確，從「一帶一路」倡議中便可看出端倪。然而，西方社會對「一帶一路」的理解，是無論在陸上或是海上，都應該如同道路、鐵路一樣，倘若其中一段沒有舖設銜接，則此道路將作廢，也就導致經濟資源無法暢行流通。

只能說這是東西方文化與思想上的差異，也能理解為何總說西方人做事總一板一眼，不如華人來得靈活的緣故。

再者，對北京政府而言，整條貿易路線遭到破壞，此情況是極為不現實的，最差的情況頂多是遭到截斷、阻塞，因為要將其完全破壞，需一定程度上的心力耗費與資源支出。既然道路還有一定程度的通行能力，接下來要做的事情就相對簡單，只要以分支、分流的方式，重新建立起陸上與海上的經濟樞紐。

所以現階段的大陸經濟與軍事的政策，筆者推測是以百川匯流的型式將經濟資源帶入境內，而朝向該目標前進的同時，卻仍不忘修復遭到截斷阻塞的道路，並且為避免日後又再一次遭到同樣的情況，所以在貿易、能源和資源路線上，建立「戰略要地」已是刻不容緩的重點項目之一。如同近期依據衛星圖像顯示，大陸在南海填海造島的島礁，建立信號情報基礎設施。然而，這些所謂的情報戰作為，也只是為了能有效保護國家利益與軍事戰略規劃。

總之，大陸的國防戰略，確實隨著海外利益增長和軍事實力提升，逐漸部署到更遠的海外。只是當一個勢力正對外發展的同時，勢必將挑戰原先勢力的存在。所以，我們不能認為大陸的行為是對美國的挑戰和挑釁，這只是一個國家向外擴張、邁向強權之路的必然結果。

（作者為自由撰稿人）

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