兩周來廣受質疑的一人公司超思，資本額才50萬，卻能進口8814萬顆雞蛋，立委曾銘宗表示，如一顆雞蛋成本為2元，就需要1億7600多萬元成本，請問錢從哪裡來？對此，農業部長陳吉仲召開記者會後，仍說不明白，尤其可議的是，還對質疑的人民提告！試想，立法院如已開議，立委可正常行使質詢權及文件調閱權時，陳吉仲還敢如此囂張跋扈嗎？

立法院常會會期為2月至5月，9月至12月，僅僅8個月，但歷年來，立法院都拖到2月或9月下旬才開議，平白耗損了近1.5個月的會期。換言之，立委公然違憲，把8個月的會期，減縮為6.5個月左右！相較於美國國會審議預算就長達8個月，立法院被立委閹割的會期，顯然不足以審議眾多法案和預算案及其他法定職權！

今年9月1日立委報到後，本可立即協商開議日，但民進黨團書記長莊瑞雄卻越俎代庖的表示，立法院長游錫堃預計最快於9月15日召集黨團協商開議日。這種無視憲法的怪誕說法，令人難以接受，特別是明年1月大選，外界認為恐有壓縮開會時間之虞，使立委無法正常行使職權！

立法院職權行使法第4條規定，立法院會議，須有立委總額三分之一出席，始得開會，而立法院不開會，立委就無從行使立法、預、決算審議、人事同意、施政質詢等職權，以致不能制衡行政首長的胡亂，為人民看緊荷包！

又中央政府總預算的浮編、亂審、濫用，已經非常嚴重！明年度中央政府總預算，最離譜的是證交稅收入編2087億元，成長率高達34.5%，營業稅收入編3275億元，成長率高達21.4%。但主計總處日前才下修今年的經濟成長率至1.61%，立委參選人李彥秀就質疑，這種經濟成長率，如何能確保營業稅，及證交稅收入的大幅增長呢？ 直批「主計總處的預估，不但打臉自己的預算編列，還打臉行政院的好大喜功！」

除了預算浮編以外，預算的審議更是目無法紀！立委喪失自主意識，淪為掌權黨棍奴婢，不能為人民看緊荷包的主要癥結，乃因立委不敢依預算法第53條規定，要求黨團在中央政府總預算案於立法院院會審議時，進行正反辯論或政黨辯論！又預算審議的弊端，民進黨立院黨團總召柯建銘參加立法院長游錫堃所召集政黨協商「中華民國110年度中央政府總預算案審查日程暨審查分配表」時，就赤裸裸的說：「去年的公務預算將近2兆元，委員會全部審完還刪不到30億元，後來就是用比例來處理，每年都是這樣。我也很清楚就是1.7%、1.8%或2%喊一喊而已」，他又說中央政府總預算「幾百案都是凍結10%，提出報告後同意動支，坦白講這是立法院的陋習，真的不是很好」。

但明知「真的不是很好」，卻至今仍還不改正，民進黨實難辭其咎！另蔡英文全面執政以來，立法院均未在會計年度開始1個月前議決中央政府總預算與國營事業及非營業基金預算，公然違反《預算法》第51條規定非法行為，實也應究責！

另預算的濫用，也因執政黨立委屈從黨意，怠忽職守，而不能依決算法對預算的支用，認真查核審議！多年來的中央政府總決算審核報告，立法院均不能在法定期間完成審議，而逕行適用決算法第 28 條：「立法院應於審核報告送達後一年內完成其審議，如未完成，視同審議通過」之規定，來解除各中央機關首長施政之財務責任。這種怠惰，已造成浮編、亂審預算的濫用！

全民應對立委不依憲開議，違法、怠惰審議中央政府總預算、總決算之惡行，加以咎責督促，並要求立委應依憲，立即開議正常行使人民所賦予的職權！

（作者為政經法制學者）

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