基泰建設因施工不慎，導致北市大直街建案周邊民宅塌陷，數百人無家可歸，台北市長蔣萬安立即到事發現場勘災，並快速做出指示，有序的安排受災戶疏散、安置，立即對肇事廠商做出停工要求，以及該公司在台北市其他工地停工配合檢查，決策果斷。

由於事發在大選還剩4個月之際，已然引起軒然大波，綠營趁此機會，大加利用，目的作為「超思」官商勾結脫離現場的救生圈，經查看各家綠營平面及電子媒體報導評論，火力集中對藍營立委王鴻薇發起猛攻，以轉移農業部長陳吉仲困境，然而經查基泰建設提供政治獻金，不只王鴻薇，綠營民代亦赫然在內。

接受廠商捐贈政治獻金，只要依照政治獻金法相關法律辦理，且無對價關係，即無所謂違法問題，而藍綠白三黨，只王鴻薇立即按鈴申告基泰建設，撇清無對價關係，相比民進黨兩位接受捐獻的民進黨北市議員簡舒培、王閔生，則未見其有所動作，足見一個受之無愧，一個尚待澄清，兩者是有差別的。

王鴻薇敢第一時間出面狀告基泰建設，而民進黨市議員簡舒培、王閔生，為何不敢出面告基泰建設？我們呼籲簡舒培、王閔生效法王鴻薇，去地院公開提告，更何況本次施工不慎導致民宅塌陷，乃是屬於地方市議員問政標的，屬於市議員揮灑空間，為何這綠營兩位民代，躲在一邊角落，悶不坑聲？難道有貓膩？

台北市原是盆地，數十萬年前為湖泊，土質一向鬆軟，筆者認為是受外力大型機具打樁衝壓，造成如地震般震動，土壤液化流失，此為施工時應注意而未注意，難逃法律責任，執法單位應追究到底。當然，政府如果與建商之間有弊端，民代與建商有對價關係出面護航，應該一同負相關的法律責任，撻伐其道德缺失。「超思」是行政院農業部政府與廠商之間弊端，而「基泰」目前仍是純粹私人公司工安問題，兩案有落差，毫無疑問，如果以此拿來祭旗掩護「超思」雞蛋案，脫離媒體關注，以為頭過身就過，是失焦更是在欺騙大眾，不應該做為金蟬脫殼的計謀，只攻王鴻薇，放過自家人簡舒培、王閔生。

民進黨慣用的骯髒手法，就是老賴，一賴無難事，陳吉仲被媒體說成「小英男孩」，蔡英文揶揄說，年齡不相稱，但陳吉仲的顢頇，確實善於會拍今上馬屁及遇事老賴，其他毫無能力可言，蔡卻在明年即將卸任前，為其量身打造，趕超將農委會於上月（8月）1日，改制升格為「農業部」，對其任上荒誕表現視而不見。

至於「超思」與「基泰」兩案，本質不同，前者政府介入，黑幕重重，後者是私人建設公司疏忽工安釀禍，但北市府勇於面對，積極改進，不老賴，而國民黨立委王鴻薇與民進黨市議員簡舒培、王閔生相比，兩黨兩者，孰勇於任事？不言可喻，不是嗎？民進黨打人一向用雞毛撢子，雞毛一頭打自己陳吉仲、簡舒培、王閔生，雞毛另一頭棍子部分，打的可是非我族類其心必異的王鴻薇。

（作者為前心戰總隊駐韓顧問）

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