超思進口巴西蛋爭議愈演愈烈，外界還在質疑是否圖利廠商，又被爆出這些進口蛋的保存期限有問題。台農蛋品12日緊急將進口蛋下架回收，聲稱「包裝誤標」保存期限，農業部只顧著幫廠商擦脂抹粉，卻置消費者的權益於何地？

進口巴西蛋爭議如雪球般愈滾愈大，農業部為掩飾真相，一再說謊，卻曝露出更多問題。為證明這些蛋不是來自禽流感疫區，農業部強調，最後一批是在5月30日之前就裝運上船，當時巴西全境仍非疫區。

但距離最後一批上船的巴西蛋，至今已過105天，從產地生產到裝箱、貨運也需要幾天的時間，如果按照供貨商標示的效期110天，照說市面上應已無巴西蛋在銷售，但事實上不僅有，而且還很多。

明明白紙黑字寫的就是110天，農業部卻還跳出來幫「超思」繼續「超譯」，說巴西蛋全程冷鏈，效期可達120天，難道這些效期證明都是寫著玩的？那還要廠商附證明做什麼？農業部甚至還說，效期可到9月底，但難道效期不是按照產出的時間算，而是按上船時間來算？

不過，再怎麼硬拗，這些蛋的保存期限都不可能拖到10月，但近日通路卻有台農蛋品供應的巴西蛋效期標示到10月5日。眼見紙包不住火，台農蛋品12日以「包裝誤標」為由，緊急宣布下架來滅火，但卻聲稱這些蛋仍在有效期限內。

事實上，早就有消費者反映，買回去的進口巴西雞蛋，蛋黃都是散的，顯然已不夠新鮮。如果不是媒體鍥而不捨的報導，這些蛋仍會繼續銷售，而之前進口的幾批巴西蛋，也已無法確定是否有不新鮮的蛋被吃下肚。這不叫瀆職，什麼才叫瀆職？