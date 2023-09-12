9月初，美國加州通過了SB553號法案，商家、雇員、顧客不得阻礙打砸搶偷，違者罰款1萬8千美元。任何人見此消息相信都會瞠目結舌，但如果你知道加州有全球唯一的「零元購」後，就不至於感到意外了，而且會理解為兩者是「絕配」，一組相互配套互為補充的完美立法。「零元購」是加州2014年通過的提案，將單次竊盜金額950美元以下的搶案歸為輕罪，不會嚴懲。一個鼓勵搶，一個阻止攔。

或許也正因為如此，現在世界各國對於美國無視公平競爭原則，使用非法甚至下作的手段，前有對付日本東芝和法國阿爾斯通高管的案例，後有對付中國華為孟晚舟的事件，都感到見怪不怪了。

所有這一切，都見證了這些年來美國的社會道德淪喪，法治敗壞，治理能力弱化，反省意識薄弱…，總的來講，就是美國一向自詡的軟實力開始不行了。

「軟實力」一詞，最早是美國哈佛大學教授約瑟夫‧奈伊在1990年提出的概念，指的是一個國家在硬實力（如傳統軍事能力）之外的競爭力，特別是指文化、價值、意識形態等各方面的吸引力。

作為知名政治學者，率先看到並指出國家實力在硬之外還有軟的，確屬創見。但我觀察美國，所以稱霸一個世紀，在軟、硬之外，其實還有兩種實力，嚴格地說，既不能歸屬於軟也不能歸屬於硬。其一即為我名之為「陰實力」的美國本事，具體專指竊聽（如德國總理梅克爾）、暗殺、政變、社會動亂、和平演變及掌握各國政治人物的黑資料以為要脅等的能力；其二則是名之為「虛實力」的美國獨門絕活，指的就是美國享有獨占性的印鈔權，占盡天下便宜。

必須看到，自上世紀以來，美國這四種實力無一不居天下之首，故其稱霸乃理所當然。再進一步推敲，四大實力當中，似又以軟實力最為關鍵，甚至還是其他幾個實力的基礎。因為自上世紀二戰結束以來，美國一直是全球人才與全球資本流向匯聚的中心，美國之所以能持續大量吸納全球人才與資本，當然跟美國強大的軟實力有關；而有了眾多人才與資本，才能跟著有強大的硬實力、陰實力和虛實力。然而這一切，現在看來似乎都在變化，都正在走向拐點。

美國的社會道德、法治文化、政府治理能力、政治體制、美元霸權、國際形象等可歸納視之為「廣義軟實力」的能力，目前都正在或快或慢的崩解潰決之中，這個趨勢看來不易逆轉，從而也必將或遲或早衝擊到作為美國霸權的其他基礎。對美國而言，更不幸的，就是又正好在此時碰上了中國這個對照組。

當今國際社會看中國，目光已開始從GDP、中國製造、高鐵基建，開始轉移到中國經濟已從全面脫貧走向共同富裕，中國政府的長期規畫及有效管治能力，社會基本已無毒品、槍枝氾濫和種族矛盾問題；另一方面，也開始注意到中國對包括非洲在內的許多發展中國家的協助，證明「人類命運共同體」並非空話。中國的軟實力，似乎正在給沉淪中的美國軟實力予以關鍵的一擊。

（作者為鳳凰衛視資深評論員）