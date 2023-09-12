報載，國民黨總統參選人侯友宜提出開徵「富人稅」政見，針對綜合所得淨額在1千萬元以上，且薪資所得不到3成者，開徵所得稅45％；股利所得採分離課稅者，稅率則由28％提高至32％。

筆者舉雙手贊成，也認為其他候選人應該對這項政見表態，跟進主張開徵「富人稅」。因為台灣貧富差距明顯擴大。有名銀行理專說，儘管利率不高，但她有名客戶的利息所得年年成長，已快接近6千萬元，光是利息所得，「就是幾十個人的年所得」。還有名私人財富管理顧問公司負責人透露，他認識一個有錢家族，一家三代都沒有工作，但全家族靠土地和房租收入就吃穿無虞。此外，根據財政部統計，2021年度綜所稅申報戶中，有260戶綜合所得總額超過200萬元，但所得淨額（所得總額減除免稅額及扣除額）卻是0，不用繳納綜所稅，且其中有13戶年所得超過500萬元，包括兩戶年所得1千萬至2千萬元，兩戶年所得2千萬元以上，都不用繳稅。

政府將國家整體租稅負擔偏重於受薪階級，卻忽略課徵資本利得稅，是社會不公平。而富人中許多人支付的稅率低於中產階級勞工，是不合理。

尤有甚者，根據2014年中研院提出逾百頁的「賦稅改革政策建議書」指出，政府12年間提供企業的租稅減免金額累積高達1.4兆元，甚至有許多賺錢的企業，實質稅率平均比一個白領工作者的稅率低。台灣的稅制嚴重偏差歪斜，財團企業享有租稅減免，卻把大筆資金，投入炒房、炒土地，但整體薪資十多年沒漲，讓愈來愈多年輕人買不起房子，也不是一個公平的社會。所以光是要富人多繳稅還不夠，所有候選人的政見也應當包含檢視台灣財團繳太少的稅，並改革租稅優惠獨厚財團的陋習，使企業繳該繳的稅，才是真正朝向落實公平正義前進！

（作者為工程師）