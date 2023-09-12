2021年在一個機緣下，我與夥伴共同成立了一家以數位聲音內容品牌打造與經營的公司，也因此認識了許多的女性新創企業家，得知許多非常具有永續精神的社會企業理念。

舉例來說，陳雲紅女士為推動台灣合唱音樂教育普及，2000年與朋友創立「台灣合唱音樂中心」（TCMC），舉辦各類合唱音樂教育課程及活動，以多元培育合唱音樂人才。專注於天然飲食、四季料理研發的團隊「酸女孩」，創辦人蔡靜如則以料理包裝、食譜出版、商品研發為核心，實際上想做的，是喚起台灣人的飲食自覺。時尚產業對環境造成的傷害早已不是秘密，「Story wear」創辦人陳冠百以不製造垃圾為前提的零廢時尚品牌，致力將環保、時尚與社會企業3個概念加以結合，讓永續時尚概念在台灣萌芽生根。

當然，諸多的女性創業家在分享理念的同時，也不免會陳述一些女性創業過程中所面臨的困境，特別是這些困境許多都是與兩性平權議題相關。

首先，在「尋求資金」方面，很多創投的傳統都帶有些偏見，其一便是不投女性創辦人（female founders）創立的公司。根據媒體的報導，Girls in Tech的創辦人兼執行長Adriana Gascoigne曾表示：「自2012年起，女性創業者所募集的創業資金僅占所有創業資金的3%」，這數字與世界女性人口占比顯然不符合比例原則。波士頓顧問諮詢公司（BCG）也提出相關研究，當女性創業家向投資者簡報提案，以尋求早期資本時，她們所獲得的資金遠低於男性創業家，平均差距超過100萬美元。

女性新創企業難道真的不具投資效益？

BCG也同時指出，由女性創辦的企業，最終收益經常高於男性，每募得1美元，女性創業家獲得78美分收益，而男性創業家則是獲得31美分。首輪資本公司（First Round Capital）亦指出，相較全由男性組成的新創團隊，有女性參與的公司業績高出63%，顯示出女性創業公司值得投資。女力成為今日社會、經濟議題的主力，實是良有以也。

女性新創遇到的不公待遇還有什麼？根據報導，比起男性創業，女性創業更要克服性別創業歧視問題，像是被投資人問到「短期內有沒有結婚計畫？」、「妳如何平衡家庭與事業？妳如何兼顧一切？」

「永續發展目標」（Sustainable Development Goals，簡稱SDGs）是今日全球的一種重要精神文明指引，它的前身是「聯合國千禧年發展目標」（Millennium Development Goals，簡稱MDGs），2015年9月25日，聯合國拍板定案，宣布永續發展目標正式接替千禧年發展目標，並且以2016年為永續發展元年。較令人遺憾的是，在2015年所公布的回顧報告中，相較於其他指標的發展，「促進性別平等並賦權女性」（PROMOTE GENDER EQUALITY AND EMPOWER WOMEN）仍是相對表現較差的指標。

轉眼7年過去，2022年適逢《性別平等工作法》實施滿20周年，平心而論，在此期間經過政府及社會各界的努力，兩性的法治基礎、性騷擾的防治、育嬰假制度的設立、職場性別歧視、性別平權等等方面都有了一些進步。只不過，舊的兩性平權獲得改善，但新的兩性平權問題可能又默默地興起，非常值得注意。

雖然近年來全球都在推崇新創與女力，但當我們環顧工作的周遭，都會發現女性創業仍然面對以上許許多多的不平等，使得豐沛的女力資源與女性創業像是一些美麗的口號一般，大大減損了女力新創的效益，這也將會是SDGs未來可能會面臨的新的兩性不平等問題。

所幸政府也開始提前注意到這個潛在問題。為推動社會公益多元應用、達成全民有感創新，期許運用通訊傳播科技，支持公益與社會發展，數位部也於今年初公開向民間廣徵通訊傳播創新公益服務相關案件，並以永續發展目標為其中重要的精神主軸，女性新創歧視的問題也得到相當的重視，算得上是一個具有前瞻性的好的開始。（作者為科技媒體專欄作家）