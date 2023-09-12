第一島鏈上最危險的美國據點是菲律賓——台灣無美軍基地不算據點——而不是日韓，因為東北亞背後有天敵，即朝鮮、俄羅斯，唱反華唱得再歡，搞事能力也有限。反觀菲律賓，若不談美國，其唯一的牽制力量不是天敵，而是朋友，即「東協」，朋友的制約力當然不能與天敵比，因此可說，菲國倚美制中兼介入台海，其後顧之憂比日韓小很多。

尤其，岸田文雄與尹錫悅的民意支持度偏低，小馬可仕的支持度超過70%，再加上美國的全力支持，底氣更足。

根據路透社8月底的消息，美菲有可能在距離台灣最近的島嶼合作建港口、機場，甚至遠程雷達。這個島嶼名叫巴丹群島，距離台灣不到200公里，被稱為巴士海峽的咽喉。

這是小馬可仕政府繼新增的4個美軍軍事據點後，又一個針對性舉措，若事成，菲國就有10個美軍基地，以作為第一島鏈的南方「美國長城」。相對地，中菲關係正駛向危險海域。

作為中菲摩擦的敏感點之一，仁愛礁的對峙始終沒有冷卻，上個月，中方海警以高壓水柱阻絕了菲國運輸建材到擱淺船隻（廢棄登陸艦）的企圖，近一步削弱了兩國關係，也引來嗜血的美國，聲稱若菲國船艦再遭遇中國武裝攻擊，將啟動《美菲公同防禦條約》，視同美方遭到攻擊。

這艘船隻已擱淺23年，菲國並派遣海陸士兵上船輪流駐防以宣示主權，中方原則上未阻止菲國運輸生活物資上船，但嚴禁運輸以「鞏固陣地」為目的的建材上船。

小馬可仕倚美制中，180度改變了前任杜特蒂「親中遠美」的政策，意在伸張南海主權，甚至不惜在台海問題上指指點點，以回應仁愛礁爭端。北京礙於親東南亞的政策，仍對菲國維持高度戰略容忍，但小馬在台海問題上挑事，將迅速消磨中方的耐性，局勢正步入一觸即發的階段。

雖有論者指出，菲律賓是「亞洲小北約」的最後一塊拼圖，不過拜登對越南並沒有死心，因為南海爭議是華盛頓圍堵中國的關鍵籌碼，9月，拜登訪越，雖在這裡有「反華天花板」，但也不能說在此議題上全無進展。

如果菲律賓只是東南亞的「反華孤例」，北京尚有空間與小馬周旋，但越南的哪怕一絲鬆動，都會讓中方加速處理菲國，以免「小北約病毒蔓延」。

早在小馬可仕當選的去年，中國就在陸續撤出菲國的中資與合作計畫，其外資份額由新加坡取代，而新加坡資本被認為是中資規避風險的白手套。換言之，來自中國民企的投資，成了「新資」，以適應劣化的中菲關係。

今年，菲國開放4個新港口供美軍使用後，美國再下指導棋，矛頭指向中菲大型合作項目「馬尼拉灣填海工程」，菲政客隨之鼓譟要趕走中資（中國交通建設），然後發生仁愛礁高壓水柱爭端，小馬則順勢叫停計畫重審。其間關聯不言而喻。

中國交通建設於2020年遭美國指控「協助中方軍事化南海島嶼」，由美商務部祭出制裁，此項制裁自然在美菲關係回暖時被從工具箱裡拿出來使用。由此再看中方邀請美商務部長雷蒙多8月底訪華一事，即知馬尼拉灣填海工程一事，恐也是談判桌上的議題之一。

換言之，只要美方拒不撤銷對中交的制裁，小馬就不會恢復馬尼拉灣的中交工程，北京對菲律賓的戰略容忍，則會進一步遭到削弱，仁愛礁或事涉南海的局勢，就只會升高不會降低，任何擦槍走火都有可能。要繼續容忍，或強硬以對，只在習近平的一念之間。

考慮到中方最近對日方核汙水排海的強烈反應，不排除菲律賓將是下一個被集中瞄準的對象，而進入選舉連任壓力的拜登，這「第一島鏈代理人戰略」能走多遠，是硬是軟，也在其一念之間。

時值台灣選舉也將進入倒數階段，賴清德的勝率仍是最高，所以很難排除12月後台海在軍事上的升溫。現下美菲再搞巴丹群島這一齣，可謂險棋，因為此舉會讓解放軍更執意在巴士海峽布局，發生意外的可能也就隨之升高。

菲律賓的危險之處，就在於小馬可仕為了自己的利益，將南海與台海問題攪在一起，搞到南海有事，就是台海有事，巴丹群島就處在「兩海連動」的敏感位置，很容易引發連鎖效應，最終讓局勢不可收拾。（作者為自由撰稿者）

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