超思鬧劇比八點檔還扯，連基泰崩塌大案都無法轉移焦點，本周再爆巴西蛋過期爭議。農業部為了護航超思，保存期限可以隨便喊，巴西蛋宛如永不壞的神蛋。蔡政府愚民式的護航，終將招致民意反噬。

日前有人質疑進口的巴西雞蛋為何可以放這麼久？農業部畜牧司副司長李宜謙表示，巴西當地的保存期限規定是90天，進口的巴西蛋都有完整包裝與全程冷鏈，因此巴西當地的文件即註明保存期限可到120天。更離譜的是，李還說：「就像我們手機包膜一樣，把它覆蓋起來之後，它有效期限可以延長到3個月以上，甚至半年都沒有問題，國外這些coating的技術都很成熟，都沒有問題。」

但奇怪的是，農業部官網有關雞蛋介紹的資料指出，雞蛋冷藏儲存（4～10°C）可保存30天。「洗選蛋」存放在冰箱內，約可保存4周。我國新鮮洗選的雞蛋在冷藏儲存下都只能保存30天，但從巴西進口的雞蛋，經過約40多天的海運，抵台還需送到洗選廠經回溫、洗選、風乾、篩選後包裝，即使經過塗蠟延長保存，洗選後竟然比國產雞蛋有更長的保存期限。

且今年5月爆發泰國蛋發霉事件後，農委會隨即於各大媒體投放的廣告中表示：「進口雞蛋冷藏保存效期為90天。」才經過3個多月，升格後的農業部就將巴西蛋保存效期延長為120天？

事實上，保存期限訂定有其依據，衛生福利部去年修正的《市售包裝食品有效日期評估指引》明確指出，有效期限制定需使用直接評估或間接評估方法。以前者為例，須包含6個步驟，包含分析食品劣變的因子、選擇評估產品品質或安全性的方法、擬定有效日期的評估計畫、執行有效日期評估計畫、決定有效日期與監控有效日期。另有間接方法，若是有效期較長，可以保存期限加速試驗來預估有效日期；或參考有相似配方或製程且已上市1年以上之市售產品。

但農業部卻未採取上述指引，逕自提出比輸入國巴西更長的保存期限，網紅還從農業部提供的巴西供貨商開立的Proforma Invoice看出，發票明白標示保存期為110日，證明農業部說謊。

縱然在輿論龐大的壓力下，台農以「誤標效期」為由，全面回收下架巴西蛋，惟目前還在持續進口中，且政府手上還有作為安全庫存的進口蛋，數量高達3～6千萬顆，農業部也應說明這些蛋是否有過期的風險。

農業部一再袒護超思，不惜做出罔顧國人的健康與傷害國內雞蛋產業的荒唐行徑，讓社會輿論大譁。在野黨指出，基泰、超思、光電等相關弊案都指向民進黨的同一金主。這也讓人不禁懷疑，農業部為超思護航是為了掩飾不能曝光的背後龐大利益。

國內雞蛋主要產地除了彰化之外，屏東、嘉義、台南與高雄都是民進黨的執政縣市，現任立委也多是民進黨籍。農業部若一再隱瞞超思進口巴西蛋的真相，延燒不止的爭議勢必重創民進黨選情。

（作者為國家政策研究基金會副研究員）