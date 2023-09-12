當農業部把一人獨攬6成專案進口蛋、收上億補貼卻從巴西疫區收購貨源的蛋行，說成是「只賺3800萬」的愛國商人，民進黨竟沆瀣一氣，反批質疑者是抹黑政府、謀財害命，擺明了徇私枉法又顛倒是非。這樣的政黨，卻極可能再度贏得執政，毫無疑問的，蔡政府在民主發展的歷史定位，將是成功把台灣打造成以醜為美、顛倒黑白的「羅剎海市」。

混淆是非 顛覆民眾三觀

今年7月，大陸一首〈羅剎海市〉上線後，雖然歌詞晦澀，卻在11天內創下全球播放次數80億的紀錄；究其原因，在於歌曲道盡當代人對社會秩序與價值混亂的無能為力。

歌所描述的羅剎海市，是五官愈像妖魔鬼怪，愈被視為貌美；五官愈端正，愈被視為醜陋。這裡的官員面目猙獰，愈是腦滿腸肥，官銜就愈高。因此，歌裡的主角原先鬱鬱不得志，直到有天決定隨波逐流，拿木炭把臉塗黑，竟就此官運亨通，成為皇帝愛將。

歌裡的世界，是否像極此刻的台灣？指鹿為馬，似已成為府院黨官員的標配，愈是敢營私舞弊、睜眼說瞎話，官位就愈穩；愈是勇於兩套標準，把黑的說成白、白的染成黑，就愈受層峰庇蔭。說到這，你我心中可能浮現哪些官員？相信農業部長陳吉仲當列名榜首。

台灣雞蛋荒至少肇始於3年前，最初在野黨開始抱怨雞蛋難買時，農委會回應已成立「雞蛋國家隊」，誆稱雞蛋不用搶，天天買得到。直到今年初紙包不住火，陳吉仲才改口很缺蛋，得砸5.7億元補貼採購進口蛋。結果錢撒下後，卻被發現有6成進口量是由一人公司獨攬，收取1.75億由納稅人身上掙來的政府補貼，竟從巴西疫區進口貨源；如今這批蛋被偽造不實保存期限，農業部還企圖遮掩，面對外界質疑謀財害命，又硬拗自己是「圖利人民」，真是顛覆民眾三觀。

一而再、再而三的混淆是非，陳吉仲演繹了為官之道在於歪曲事實，支撐他的民進黨則把徇情枉法的雙重標準，奉為鞏固蔡政府執政維穩的圭臬。然而，民進黨建構出的羅剎海市，當然不能只靠陳吉仲。

回顧近年，在國政上，我們看到疫情期間，衛福部技術卡關國際認證疫苗，遭輿論質疑涉嫌圖利高端，疫情指揮中心卻說圖利廠商是天經地義的事；主導殘破防疫政策的陳時中，則獲蔡英文欽點角逐台北市長，敗選後還被點名有望擔任不分區立委。

在學術倫理上，當國民黨李眉蓁競選高雄市長，民進黨舉起道德大旗指控論文抄襲；結果，當林智堅爆發雙抄事件，蔡英文卻下令黨公職團結挺抄襲，連身為中研院院士的陳建仁都攻擊台大未充分納入當事人的證據。

雙重標準 為執政權維穩

在選舉上，近日柯文哲老家頂樓被發現蓋鐵皮屋，綠營炮轟特權，柯媽媽當眾痛哭；兩天後，賴清德老家被揪出在礦業用地蓋違建，他本人卻說有門牌就不是違建，民進黨前祕書長羅文嘉更詭辯「各地鄉村老屋都是類似狀況」。

又或是，當台中市政府爭取捷運藍線多年，中央指責濫編預算，只給排頭不給鈔票；但民進黨執政的高雄市政府改建前鎮漁港，卻是要五毛給一塊，預算從3千萬飆至81億。近日，北市基泰建案造成鄰房塌陷，民進黨指控王鴻薇收建商30萬政治獻金，是官商勾結，結果簡舒培、王閔生也被發現收了基泰的錢，卻又自稱合法捐獻有何不妥？

在民主自由體制上，中天新聞遭NCC量身打造刑具，羅織罪名撤照伺候，當行政法院還予清白，NCC卻視而不見。但當鏡電視被質疑是臭不可聞的政治弊案，蘇貞昌任閣揆時卻定調不必去查，主委陳耀祥即使遭列瀆職被告，也不惜橫柴入灶奉旨設台。

這些事哪件不是顛倒黑白、雙重標準？民進黨黨綱開宗明義寫著：民主自由國家應排除任何形式暴力與專制，在法政秩序之上，建立中立負責的行政官僚體制。此刻的民進黨，儼然已將此精神埋在土裡、丟進海裡。

不可諱言，這種執政文化雖讓台灣淪為羅剎海市，卻成功替蔡政府創造政權維穩。因此，民進黨或可思考讓「雙重標準」列入黨綱，讓惡質文化得以血脈相承，讓雙標就此成為民進黨的DNA，繼續打造以醜為美的「台灣價值」。