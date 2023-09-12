從學生時代起，就經常聽老師說有機會要走訪江南水鄉，江南之美非常值得造訪一趟。這次是我第二次踏上中國大陸的土地——九年前曾經到福建旅遊。很榮幸這次有機會參加江蘇團，讓我親眼所見到以前學生時代國文課本所談過的內容，更深入的了解這邊的在地文化、風俗民情。一週的時間我們走訪三地，分別是上海、蘇州、揚州，這六天在每個城市待一到二天，時間不算多，盡可能地在各景點利用最短時間留下我們的足跡。

一朝入姑蘇，滿眼是江南

第一站到了蘇州市，在蘇州的時間比較短，當晚參加了海峽兩岸青年文化月的晚會。晚會有一系列的演出，身為曾經是藝術人的我，看的不僅僅是一場藝術饗宴，從劇場、舞台效果、燈光設計、音樂、舞者、服裝設計及主持人，在每一項小環節裡可以看見主辦單位的用心。特別是在台上跳舞的舞者，舞者在舞步、動作上的張力、表情非常到位與熱情，深深渲染著台下的觀眾，整體的震撼感好比我們在小巨蛋裡唱著《三天三夜》般的狂熱。

隔日有趣的是我們走訪在台灣很熟悉的慈濟與誠品書店，以及參訪科沃斯機器人公司，同時看了位在金雞湖畔的一座摩天大樓，稱為蘇州「東方之門」，擁有極佳的景觀視野，因此被譽為蘇州最佳「景觀建築」之稱，也是當地的旅遊地標。

在蘇州市的兩天除了走訪景點之外，更體驗了當地蘇式美食。來到蘇州沒吃一碗麵太說不過去了，印象最深刻是餐餐都有一碗蘇式麵及各式蘇點、餃子、餛飩。蘇式麵湯底有兩種，白湯清如琥珀，紅湯鹹中帶甜，加入些許辣油提升整碗麵的靈魂，回想起來美味至極。

天下三分明月夜，二分無賴是揚州

揚州是個令人著迷的城市，自古詩人留下不少關於揚州的經典之作，像說到「故人西辭黃鶴樓，煙花三月下揚州」、「二十四橋明月夜，玉人何處教吹簫」都可以知道在形容揚州。在揚州停留兩天，走訪个園、瘦西湖、東關歷史文化街區、鑒真圖書館、中國大運河博物館、揚州生態科技新城、體驗非遺文化等地方，每到一個點都能感受到揚州的生命力。

揚州是佛光山星雲大師的故鄉，鑒真圖書館是由星雲大師捐建的一所圖書館，裡頭有設立揚州講壇，每月邀請文化名人（如余光中、余秋雨等）開講各種議題。个園，園名源於「月映竹成千个字」的意象，園裡主要是竹子及石壘成四季之景，綿綿細雨的午後，撐把小傘徜徉在个園，體驗四季風情。於个園旁的東關街是廣陵區的東西向街道，昔日西通揚州舊城大東門，東面直抵新城東關，東關街與台灣的歷史老街有點相似，走在古色古香的建築和街道顯得格外親切，再細細地品味老街上具有歷史性的商店，主要賣旗袍、絲綢（巾）、蘇繡團扇、刺繡傘、揚州三把刀及文創商品、小吃，是一條具有文化底蘊的老街，走在東關街彷彿自己穿越時空回到古代。

「兩堤花柳全依水，一路樓台直到山」十四字精華，濃縮了瘦西湖的全景風貌。在揚州印象最深刻的還是瘦西湖，隨處可見垂柳依水的美景。我們是晚上到了瘦西湖參加了沉浸式夜遊，兩個多小時的遊園時間是我此生最難忘的一場夜遊，彷彿仙境般的夢幻，夜遊的人潮非常多，就像台灣的跨年晚會。於園區內的夜遊路徑是有特別規劃，蘊含主題特色的夜遊，如第二章煙花三月、第三章酒逢知己、第四章南柯一夢等等，每到一個點停留幾分鐘，看著湖面、垂柳、建築再配上柔美的燈光，讓人享受、陶醉在其中，可想千年前的詩人們為何如此迷戀揚州之美，願意為揚州撰寫詩詞，令人流連忘返的瘦西湖。我們夜遊瘦西湖，讀了歷史、看了美景、燈光秀，更看見揚州的觀光商機是如此興盛，很值得我們效法。

小結

這次到中國大陸整體帶給我很不錯的印象。出發前其實非常的緊張，很怕自己不適應這邊的生活習慣。但這六天的時間，與大陸的人接觸、說話交流的過程，感受到百姓的親切和純樸，看見這邊的繁華建設，體驗、了解許多經典中華文化，走訪各地名勝古蹟，與自己九年前第一次踏上中國大陸的印象也不盡相同。回程停留上海一小段時間，住在上海比較郊區的酒店，觀察到有城鄉差距的問題，相較沒有市中心的興盛與繁榮，但整體的生活機能已經算不錯。最後想說中國大陸並沒有想像中的可怕，若問我還會想到中國大陸走走嗎？當然是願意的，這趟旅程的所見所聞帶給我很多自身的省思，從省思來提醒自己的不足之處，也希望兩岸和平，和平是我們大家共同努力的方向。（小土娟 / 學校教師）

（本文來源《奔騰思潮》）

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