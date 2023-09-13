815時，「日本投降矣！」這5個字又出現，這是當時唯一報紙頭版，《大公報》。

我常對人說，你知道這是誰做的版？與陳儀有點關…，「鄭士鎔。」

鄭本來要做行政院祕書長陳儀的機要祕書，都說好了，結果他還是去了《大公報》，對陳長官不無歉疚。

陳儀為抗戰勝利領台而死，鄭士鎔則為「日本投降矣」，大大影響了一生。陳儀生命最後的兩年，與鄭情同父子。

2010年8月21日，鄭逝於紐約皇后醫院，享年95歲。我在皇后區搬過3個地方，都與他家近，但80年代我在紐約的「北美事務協調委員會」，這個聽來很怪的名字，其實是符合「一國兩制」法理的機構，做新聞祕書時，我不知他，我認識他兒子鄭衣德，是在《美洲華僑日報》作記者。

《美洲華僑日報》是我們在紐約的頭號敵人，它是「親共」的，說她根本就是共產黨辦，以前叫「匪報」的。而我倒還是違背國民黨官方立場，早就在「通匪」的。

我與鄭衣德初不熟，我是滑雪認識了他上面的譚社長和毛總編，兩人名字我都忘了。怪的是，這譚、毛兩人，還不是來自匪區，是來自「復興基地」的，他們父親還是國民黨高幹，毛的父親是政大教務長，我有次去毛長辦公室，在政大「果夫樓」還是「志希樓」我記不清了，我一屁股坐在教務長的桌角，毛長就斥責我無禮。

我在賓州雪場認識他子，我就笑說你爸爸罵過我。

他們都是「保釣」的，所以來這「匪報」做頭頭，背叛了我民主自由的「復興基地」，當然，也入了「基地」的黑名單。

還有對趙氏兄弟，與我熟，哥哥就寧願在紐約做黑名單核發者，弟弟則在洛杉磯為「基地」把門，還有次把前女友的爸爸，這個最討厭他的國大代表，因為進入匪區，就要上黑名單，他就簽「查無不法」，放開了準岳父。這趙弟與我吹起這段，很得意。

鄭衣德好像沒入榜，可又聽鄭爸爸是個問題人物、監控對象。我還不知道鄭士鎔是名報人，是《美洲華僑日報》幕後的要角，以「百鑄」為筆名，撰寫每日一篇的「讀報瑣感」專欄。

我更不知他與陳儀有關，那時連陳儀我都懂得不深。我是知道坐我辦公室的前同事，後來調回去做我進局時的國際處第一科科長的陳兆熙，他是陳家人。但這陳科長是局長宋楚瑜重用的，我也是，可宋為何又會重用他呢？是不是陳儀雖然死了，但他家還是有勢力，這陳科長是官二代，因此宋就重用他？我就亂想了一下。

當時陳科長與我不近，沒想到後來我們成為好朋友，9月7日還去碧潭看了陳儀就義地。

後來，我調回台灣省後，大局又有變，我國大陸區發生「政治風波」。《美洲華僑日報》這兩個國民黨餘孽，人在漢營心在曹，立場不堅，竟然又走到了反共反政府之路，以為共產黨要倒了，把個報紙大大攻擊執政黨，哪知國家穩住了陣腳，他們這兩人也離開了報紙，報紙改名《僑報》，鄭衣德作了總編輯。

鄭士鎔逝世時登的「生平」，講了「日本投降矣！」這一段：

「以終身服務於新聞事業為榮的鄭士鎔先生，生前最引以為傲的事蹟是，抗戰勝利消息傳來的當天凌晨2時，《大公報》編輯部僅編輯主任孔昭愷及他2人留守，他認為此歷史性大事應當天見報，不宜以號外應付，乃說服主任並親自拆開已排好字的頭版，改排成該報早已木刻備用的通欄巨號字《日本投降矣！》的頭版。1945年8月15日重慶各報俱無日本投降消息，均倉促以號外代之，惟《大公報》獨刊此舉國歡騰的歷史性新聞，因而受到讀者贊許，都說《大公報》究竟與眾不同。」

鄭士鎔1916年3月9日出生於浙江省紹興縣。七七事變後，他自國立杭州高中流亡至貴州銅仁、重慶，以第一名成績考入國立中央大學政治系，期間曾以抨擊時政的《三民主義憲政論》一文取得全國論文比賽冠軍。自中大畢業後，考入重慶《大公報》擔任要聞編輯、社評委員會委員。

1946年1月赴台就任行政長官公署長官陳儀的機要祕書，1947年5月隨陳儀返大陸，後陳儀出任浙江省主席，鄭皆追隨。在短暫的從政期間，並未離開新聞界，曾協助台籍友人李萬居將日文《新生報》改造為中文版，並撰寫社論。

1949年5月7日，應李萬居之邀赴台開辦《公論報》，擔任總編輯。

1955年來美國華盛頓州立大學政治研究所遊學一年。返台後，以「黎玄」為筆名為杭高知己夏曉華主持的「正聲廣播電台」《你說對不對》欄目，及原中央社社長、好友張任飛創辦的《綜合雜誌》撰寫述評、專欄。1960年又去菲律賓馬尼拉出任《新閩日報》、《晨報》總編輯。1962年應立法院長黃國書之邀出任國光人壽祕書處長，並協助夏曉華創辦《台灣日報》。

1970年，到美國創辦《紐約日報》，後又出任「中新文化企業公司」董事長，協助中國新聞社在美開展業務。

鄭晚年為《傳記文學》撰寫了《李萬居與公論報》、《細說陳儀》，後者收錄進2010年陳兆熙寫的《陳儀的本來面目》一書中。

作者郭冠英與鄭士鎔。（圖／郭冠英提供）

2008年1月2日，我去紐約看他。

鄭士鎔臨終前說：「中國好嗎？」並在報紙上寫了一個「愛」字。

我把的《陳儀的本來面目》一書轉載費一千美元，寄給鄭衣德，他去交給父親時，鄭士鎔在輪椅上回頭說：「你來得好，我正看著陳長官照說：『一生無愧您對我的教誨，永誌不忘。』」