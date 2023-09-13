行政院中正紀念堂轉型推動專案小組成員呂昱、黃舒楣、葉虹靈近日投書媒體，直指總統參選人皆未提出轉型正義政策，批評領導者缺乏政治意志與能力，才使轉型停滯。真是這樣嗎？難道，只會拆中正紀念堂就是轉型正義？

《中時新聞網》也就此事進行網路投票，結果有高達有85%的網友表示「不贊成」，僅有9%的網友表示「贊成」，引發討論。難道，民選出來的蔡政府施政不必參考民眾意願、意向及意見？說要拆中正紀念堂就要拆，這是那門子「去威權化」？這根本就是蔡英文政府「以轉型正義之名，行新威權之實」！

每座建築物都有它的歷史定位與存在的紀念價值，要不要拆中正紀念堂，這是個嚴肅的公共議題，不是個操作的選舉議題，請民進黨政府行政團隊要搞清楚。既然是紀念館，就一定有其不可被動搖的意義，換句話說，即便是轉型正義，假若這個中正紀念館有其紀念價值，又何需拆除呢？

再者，在蔡英文政府的轉型正義「迫害」下，中正紀念堂的內涵已經被「質變」了。中正紀念堂竟然也有「人權文史導覽志工」的招募，進行收費展覽，「鳩佔雀巢」縮變成一個文化展出館。甚至，連台灣的學生都不知道中正紀念堂是為了紀念誰？

事實上，台灣社會已經有228紀念館了，為什麼一定要拆除中正紀念堂，再次挑起這個藍綠仇恨的政治議題，造成大家沒必要的不安呢？難道，就是為了2024大選嗎？中正紀念堂就這麼廉價嗎？

說穿了，蔡英文政府要拆除中正紀念堂，是要去除一群人的記憶，去除一群人的中國記憶；事實上，一群人的記憶就是歷史，一群人的中國記憶就是中國歷史，中華史觀是不可以抹掉的！

中正紀念堂若被拆除，那麼這其實等於是沒收了許多的中國記憶與中國歷史，甚至是消滅了一部分的中華史觀。只會拆中正紀念堂就是轉型正義？這不是一個中華民國政府應該發生的事。

（作者為新黨輿情中心副主任）

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