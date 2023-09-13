美國國會議長麥卡錫宣布，仿效民主黨前任議長裴洛西所開前例，指派委員會而非院會，展開彈劾調查。國會調查拜登於此展開。

說到底，為什麼要宣布進行調查？因為不如此則拜登的銀行記錄鐵證拿不到。光是看他的兒子杭特的銀行記錄，真相是看不清楚的。

民主黨在川普時期三度要彈劾川普，已經職權濫用到無以復加，雖然兩度彈劾成功，卻不能定罪川普。兩極化政治底下，彈劾成為政治報復的工具，沒有任何意外。

美國一步步走向冷內戰屬實，那是大背景，更何況拜登遮蓋腐化的謊言已經遭到杭特的兩個前合作夥伴公開捅破。

至於民主黨一再強調的毫無證據怎麼能展開調查？這並非事實。客觀從法律來看，證據已經不少，其中並且涵蓋了直接證據。反過來也很客觀地說，民主黨數次調查川普，才是真的沒有證據基礎。過去三年論述頗多。

至於拜登如果萬一被眾議院彈劾，最後會不會被參議院定罪？可能性極小，因為目前參議院在民主黨控制下。

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