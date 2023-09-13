柯建銘續任立法委員，是民主政治的污點，也是民進黨將繼續腐敗誤國的象徵！

新聞報導了，民進黨下任不分區立法委員的可能名單，在被提及的名單中，大部分是其黨內派系瓜分的名單，其中絕大部分都是立場偏頗，對監督國是跟立法 工作，都沒有實際的表現，一群唯利是圖的政客！

其中有備受爭議的柯建銘被安排在安全名單中，印證了民進黨貪腐的本質，並宣告民進黨將繼續玩弄立法院，誤導國家前途的病態政治現象將仍存在。

柯建銘最明顯的不法事實是：將當年的調查局局長，叫到他立法院的辦公室， 令其致電檢調單位，掩護非法的砂石業者。

柯建銘其他的不法行為不勝枚舉，而且由於他奸巧的政治鬥爭，挑撥離間了，當年馬英九總統跟立法院院長王金平之間一場激烈政治角力，破壞了當時執政的國民黨團結，增強了民進黨在台灣的政治實力，柯也取得了立法院民進黨團的領導地位，形成了他是立法院年資最高的立法委員。

柯在下任民進黨不分區立委名單時，就已揚言下個會期是審查政府總預算的重要關鍵，言下之意是民進黨少不了他，他的張揚和自傲表現無遺！其實柯的續任第十屆立委，是在營造他的司法保護傘，如果他失去了立法委員職位，將立即面臨司法追訴。

而民進黨之所以配合惡行連連的柯建銘，代表該黨不願培養領導新血，更明顯的是包庇犯罪連連的立法委員，自絕於全國人民。柯建銘的續任，說明未來的台灣，仍然是黑白不分、是非不明的社會。

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