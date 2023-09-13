兩岸現在關注的點是啥？海峽這邊還在沉溺於過去歷史宿怨是否要拆中正紀念堂？海峽對面正在全民瘋挺華為喊著遙遙領先？一邊在算過去的老帳，不知長進，活在過去，只會加速對立仇恨，社會難以團結和解，拆除中正紀念堂，把兩廳院都拆了，不是改名自由廣場了嗎？轉了什麽正義，又改變了什麼？一切或在歷史的虛幻中。

海峽對岸全民多挺愛國機，拚的是科技是衛星，活在現在與未來，把華為的悶氣與生氣，低調轉為爭氣與出氣，或許華為mate 60 pro還有很多進步的空間，但看到的不是算帳，而是在科技的世界中追尋創新，縱然不是中國人的功勞，華為敢用俄羅斯人，不迷信北大清華，要的是忠誠是踏實。

兩岸兩相對照，真覺得台灣應當走出過去悲情，迎向未來，兩蔣時代已經過去了，拆像拆廟都只是宣洩情緒的表現，無損於現狀的改變，選舉到了，又是激起仇恨和對立的時刻，中正紀念堂的去留，再度在大選前被挑弄，當行政院定調「去個人崇拜」、「去威權化」，不管國外是如何處理，也不顧建築物在內的園區，以及銅像該怎麼處理，迄今仍欠缺共識。至於網友正反意見兩極，有人認為疫情後爆發旅遊潮，當地已是知名景點，不宜貿然拆除；有人態度保留，覺得拆掉沒關係。不管拆不拆，難道台灣的格局就只停留在清算與鬥爭的漩渦中，夠了該是停止的時刻了。

拋開歷史的仇恨與悲情，面向未來，不再算舊帳，讓兩蔣回到歷史的行列中，不要再糾葛於現代仇恨政治中的動員工具。

總之，兩岸對照下，關注的點不同，華為在半導體技術自給化，以及設計工具方面，都已取得了突破，再經由進一步改造，7納米的晶片實現自研產製，其可能性相當高。縱然還沒有遙遙領先與絕對領先，但光憑大陸全民瘋科技瘋創新瘋人才，而身為台灣的我們呢？還要停留在鬥爭虛耗不長進的仇恨中嗎？拆與不拆也就這樣了，全面破壞的結果就是全面落後。（作者為中國文化大學國發大陸所副教授）

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