現在台灣正站在歷史的轉捩點。最重要的不是現站在何處，而是該選擇向何方前進。

2023年世界諸多政論家、國際政治研究機構，已不僅認定台灣將是戰爭的引爆點，紛紛研究或做兵推，究戰爭會在何時發生？結果會如何？連俄羅斯媒體Newtalk也剛登上專文，斷言「中美在台海問題必有一戰」，明述美國當局圍繞著台灣問題制定諸多政策和戰略框架，要迫使台灣成為美國在亞洲的「戰爭代理人」。而在台灣連國民黨也只敢打出「反獨不促統」旗號。中國考量諸多因素，也到了必須解決「台灣問題」的時候了。

台灣執政者倡言以「備戰」來「避戰」，但不倡言「和平」以「避戰」，行政院長陳建仁在立法院也大聲倡導「備戰」。然而，世上有「備戰」，不是意指「準備戰爭」嗎？

孫子兵法：「小國之堅，大國之擒」，現代軍事武器具巨大毀滅性，小國的好戰，導致的不會只是被擒，而是被毀。台灣政府「備戰」的實際行動，竟只是用老百姓的大量納稅錢，大手筆向美國不斷購買軍火，甚至包括地雷，另準備要延長役男服役期。這些「備戰」措施，能嚇阻中國嗎？事實恐反令中國認為必須儘快消除台灣的「備戰」，而近期即啟動戰爭。

往年「四條龍」的南韓，已是武器出口大國，而台灣的「武器」卻要向，在萬里之遙的店家買過期的武器。這種「備戰」恐只能富了軍火商，卻毀了台灣人民財產和生命。台灣因「備戰」而引爆的大戰，確定台灣必是戰場。而其慘酷毀滅性，台灣人民是承擔不起，且根本就不應代無良知的政客，承擔他們招來的災禍。尤令人憂心的，中美兩個都是擁核彈國家，在最後使用核彈前，應沒有任一方肯投降服輸。

追溯歷史，1945年國民政府自大陸撤退，而偏安台灣。直至1972年尼克森訪問大陸簽署「上海公報」，承認只有「一個中國」。然兩岸沒有正式和談過，這是今日台灣國際處境艱難的糾結所在。

當年尼克遜回憶，他以反共領袖聞名，他要和中共頭頭見面談判，談何容易？但談成了，世界會邁向和平繁榮，他自當全力以赴。他連要和周恩來握手，還事前自我練習過。周恩來代表共產中國的友善，他一定讓周恩來感到他的誠摯。至於毛澤東是精神領袖，他則只要恭恭敬敬就行。鄧小平則是真正的對手，他睿智非凡，他是「實事求是」的典範。

尼克遜認為，美國和中國是世界兩巨人。兩巨人絕對要避免互鬥，否則世界就無寧日。他對軍事力量，有很特別看法。他認為美國大可不必維持最強武力。因為美國很具潛力，必要時隨時都可迎頭趕上。二次大戰，就是先例。強出頭而成世界最強，反而會使其他國家對美國會有潛在敵意。

尼克森在北京問毛澤東怎麼稱呼蔣介石？對方說「蔣匪Bandit」；蔣又怎麼稱呼你？「毛匪！」。毛澤東長嘆說，「其實，他和我的友誼，比你和我的友誼要長久多了」。尼克森說國共之鬥猶如家庭爭吵，產生諸多矛盾心理。若兩邊都會想到「中國是一家」，關係自緩和下來。那次見面，周恩來送給尼克森夫人一對可愛的熊貓；尼克森夫人說，熊貓是強大有力，但又如此平和溫柔，絕不欺凌其他弱小動物，大國都應如是，強大而愛好和平。

此刻台灣正站在歷史的轉捩點。台灣自應選擇「和平」而不是「備戰」！沒有武器比坐下來談更有效。

首先，兩岸要儘快恢復往日情懷，要令旅遊交流頻繁，貿易交流更頻繁。有眾多陸客旅遊寶島，大陸飛彈絕不會飛來。貿易茂盛，金光閃爍，怨氣會消半。

禮運大同篇已提示了和談的準則「選賢與能 講信修睦」，這裹「選賢與能」不是要指一人一票的選舉，指的是「和談」時，要選「賢與能」者來當代表。和談最重要是要「講信修睦」，「講」的儘是「信」才能「修」來長久的「睦」。若仍是爾虞我詐，就不用談了。兩岸宜先不拘形式，先就「講信」消彌衝突的刺尖，再「修睦」談精誠的合作。最後才談如何回歸圓滿合一。

現在台海兩岸已臨兵凶戰危之時，正是兩岸必須致力「講信修睦」的時刻了。為自己著想，為世人著想。一念之差，能決興亡。

（作者為前立法委員）

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